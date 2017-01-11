Rusya'dan kritik ABD açıklaması

Putin’in Basın Sözcüsü Peskov, ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yeni yaptırımları ikili ilişkilerin bilerek bozulması için atılan ek adımlar olarak adlandırdı.

Rusya'dan kritik ABD açıklaması
Eklenme: 11 Ocak 2017, 10:30
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ABD’nin Moskova’ya uyguladığı yeni yaptırımlara ilişkin açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, “Bunlar Rusya ve ABD’nin ikili ilişkilerinin bozulması için bilerek atılan ek adımlardır” dedi.

Peskov, ABD’ye yanıt olarak yeni yaptırımların uygulanıp uygulanmayacağı konusunda henüz bir açıklama yapamayacağını belirtti.

ABD Maliye Bakanlığı, “Magnitski” temelinde Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrkin dahil olmak üzere 5 Rus vatandaşına yaptırım uygulandığını açıkladı.

 
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