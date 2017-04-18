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Rusya'dan komik açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, kimyasal saldırı düzenlendiği belirtilen Suriye'nin İdlib kentinin Han Şeyhun bölgesinde hiç kimsenin zehirlenme şikayetiyle başvurmadığını belirtti.

Rusya'dan komik açıklama
Eklenme: 18 Nisan 2017, 18:08

Beyaz Kasklar'dan temsilcilerin de bu konuda bir başvuru yapmadığını aktaran Konaşenkov, “Şimdiye dek Han Şeyhun'da kimyasal silahla vurulduğu öne sürülen bölge tespit edilmedi. Zira bu bölgeden sivillerin tahliye edilmesi gerekiyordu. Kasaba, hayata normal akışında devam ediyor. Sözde kurtarıcılar da dahil olmak üzere sivillerden hiç kimse spesifik ilaçlarla, panzehirle ve arındırıcı maddelerle yardım sunulması için başvuruda bulunmadı” dedi.

Konaşenkov, Irak ve Libya'da olduğu gibi, ‘kimyasal saldırıyı planlayanların' Han Şeyhun'da nitelikli bir soruşturma yürütme niyetinde olmadığının aşikar olduğunu da vurgulayıp şöyle konuştu: “Han Şeyhun'daki kimyasal silah kullanılarak gerçekleştirildiği öne sürülen olayın üzerinden tam iki hafta geçti. Ancak kimyasal silah kullanımına ilişkin tek ‘kanıt', Beyaz Miğferler'e ait iki video görüntüsü.”

 
EtiketlerBeyaz KasklarHan ŞeyhunBeyaz Miğfer
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 18:08
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Yeni Akit
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