Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Rusya'dan Kıbrıs açıklaması

Türkiye ile Kıbrıs Rum Kesimi arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan krizle ilgili açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, tarafları gerilimi tırmandıracak adımlar atmaktan kaçınmaya çağırdı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 20:06
Rusya'dan Kıbrıs açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İtalyan haber ajansı AGI'ya, Kıbrıs kriziyle ilgili demeç verdi.

"Kıbrıs'ın MEB'indeki (Münhasır Ekonomik Bölge) gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. İlgili tarafların Doğu Akdeniz'deki gerilimi daha fazla tırmandıracak ve ihtilafları daha zorlaştıracak adımlardan kaçınması gerektiğini düşünüyoruz" diyen Zaharova, tarafların uluslararası hukuk normlarına uygun hareket edeceğini umduğunu söyledi.

"ÇÖZÜM İÇİN BARIŞÇI YOLLAR ARANMALI"

Taraflara ihtilafların çözümü için barışçı yollar arama çağrısı yapan Zaharova, yaşanan gelişmelerin Kıbrıs sorununa bilindik BM parametreleri çerçevesinde en kısa sürede çözüm bulunması gerektiğini bir kez daha kanıtladığını belirterek şöyle devam etti:

"RUSYA'NIN TUTUMU DEĞİŞMEDİ"

"Rusya'nın tutumu aynen sürüyor. Biz, Kıbrıs sakinlerinin çıkarına hizmet edecek, tüm tarafların kabul edeceği adil ve uygulanabilir bir çözümden yanayız. Kıbrıslıların bizzat bulacağı çözümü destekleyeceğiz."

RUM KESİMİ'NE TÜRKİYE "DUR" DEMİŞTİ

Kıbrıs Rum Kesimi, İtalyan Eni şirketinin kiraladığı bir doğalgaz arama gemisinin ada açıklarındaki 3. parselde yapacağı sondaj çalışmasının tatbikat yapıldığı gerekçesiyle Türk savaş gemileri tarafından engellendiğini söylemişti.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 20:06
  1. Zaharova
  2. Kıbrıs Rum Kesimi
  3. Mariya Zaharova

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'da ortalık karışıyor: Zulüm payidar olmaz
    1. İran'da ortalık karışıyor: Zulüm..
    2. Maliye Bakanı açıkladı: Elektrik otoya..
    3. Azerbaycan: PKK'lı teröristler o..
    4. NATO'da kritik görüşme başladı
    5. Türkiye'den Kritik ABD açıklaması
    6. Facebook artık 'emekli platformu' oldu
    7. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde depoda..
    8. Müslümanlara zorla komünist marşı!
    9. Galatasaray'da sürpriz başkan adayı!
    10. Tillerson'dan bir Türkiye açıklaması..
    11. Yeni Bağdadi iddiası ortalığı karıştırdı
    12. Rusya'dan Kıbrıs açıklaması
    13. Erdoğan açıkladı: Büyük tehdit
    14. İsrail'den Türkiye'ye HAMAS suçlaması
    15. Bilim Kurdu’nun ilk dönemi başarıyla..
    16. İstanbullulara akşam şoku! yüzde 80'e..
    17. Kudüs aşkına
    18. Turkcell ve Samsung 5G için güçlerini..
    19. Öğrenciler Halk Ekmeği ziyaret etti
    20. ABD destekli özel komando birliği ile..
    Rum Başpiskopos: Zor durumdayız, Türkiye bizi...
    Rum Başpiskopos: Zor durumdayız, Türkiye bizi...
    "En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine jet cevap
    "En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine jet cevap
    Rusya'dan küstah PYD açıklaması
    Rusya'dan küstah PYD açıklaması
    Karamollaoğlu canlı yayında açıkladı… ‘AK Parti ile ittifak…’
    Karamollaoğlu canlı yayında açıkladı… ‘AK Parti ile ittifak…’
    Erdoğan'dan ABD'ye tarihi rest! 'Siz hiç Osmanlı tokadı yememişsiniz'
    Erdoğan'dan ABD'ye tarihi rest! 'Siz hiç Osmanlı tokadı yememişsiniz'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.02.2018
    ABD'den 'Osmanlı Tokadı'na cevap!
    ABD'den 'Osmanlı Tokadı'na cevap!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan İlker Başbuğ'a Afrin tepkisi!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan İlker Başbuğ'a Afrin tepkisi!