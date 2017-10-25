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Rusya'dan Katar'a tarihi ziyaret

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, askeri-teknik alanda iş birliğine yönelik bir anlaşma imzalamak için Katar'a gitti.

25 Ekim 2017 Çarşamba 19:14
Rusya'dan Katar'a tarihi ziyaret

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov ziyaretin amacıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Görüşmeler kapsamında Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el Atiyye ile askeri konular ve askeri teknik işbirliği görüşülecek." dedi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad el Sani'nin de Şoygu'yu kabul edeceği, küresel ve bölgesel güvenlik konularının ele alacağı bildirildi.

Şoygu'nun Katar ziyareti; Suudi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn dâhil bazı Arap ülkeleri ile Doha arasındaki diplomatik krizin devam ettiği bir döneme denk gelmesi dikkat çekti.

Suud rejiminin öncülük ettiği söz konusu Körfez ülkeleri, komşuları Katar'ı "terörizme destek olmakla" suçlayarak, diplomatik ilişkilerini haziran ayında kesmişti.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 19:14
  1. Rusya Savunma Bakanlığı
  2. Birleşik Arap Emirlikleri
  3. Katar
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