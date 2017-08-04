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Rusya ABD'ye karşı 'Türkiye kozunu' devreye soktu

ABD’nin yaptırım kararları sonrası Rusya'nın boru hatlarının geleceği tartışılırken, Gazprom Türk Akımını hızlandırma kararı aldı.

04 Ağustos 2017 Cuma 11:34
Rusya ABD'ye karşı 'Türkiye kozunu' devreye soktu

Beyaz Saray, Moskova'nın boru hattı inşaatlarını etkileyecek yaptırımlar uygulamayı düşünmüyor, ancak Rusya'ya yönelik yaptırımlar bu hatların maliyetini artırabilir. Bunun nedeni ise borçlanma maliyetinin artması. Batılı yatırım ortaklarının yaptırımlar nedeniyle projelerden çekilmeyi düşünmesinden endişelenen Kremlin, buna karşılık olarak boru hatlarının inşaatını hızlandırdı. 

HIZLANDIRIN TALİMATI

Karadeniz'in altından Türkiye'ye ulaşması planlanan Türk Akımı hattını inşa eden İsviçreli şirket Allseas Group, boru hattının Türkiye'de nereye bağlanacağı henüz belli olmasa da Gazprom'un talebi üzerine inşaata hız verdi.

TÜRK AKIMI'NA PARALEL İKİNCİ HAT

Gazprom, Avrupa'ya daha fazla gaz ihraç edebilmek için 'aceleyle' Türk Akımı'na paralel ikinci bir boru hattının inşaatına da başladı.

Konuya ilişkin konuşan üst düzey bir Gazprom yetkilisi "Gelecekte yaptırımlardan etkilenme ihtimalimizi düşünerek şimdiden ikinci bir hattı inşa ediyoruz" dedi.

ABD'nin eski Yaptırımlar Başkan Vekili ve Columbia Üniversitesi'nin Küresel Enerji Politikaları Merkezi'nden Richard Nephew, büyük şirketlerin riskler büyümeden boru hatlarını hızla inşa etmek istediğini, bu yüzden projelerin hızlandırıldığını söyledi.

Rusya'nın inşa ettiği bir diğer hat da Baltık Denizi altından Almanya'ya ulaşacak Kuzey Akımı 2 (Nord Stream 2). 1.225 kilometrelik hattın finansmanı için Almanya'dan Wintershall ve Uniper, Avusturya'dan OMV, İngiliz-Hollandalı Shell ve Fransa'dan Engie 1,13 milyar dolarlık yatırım sözü verdi.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2017 Cuma 11:34
  1. Beyaz Saray
  2. Moskova
  3. Trük Akımı
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