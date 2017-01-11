Rusya'dan Karlov açıklaması!

Konuyla ilgili Kommersant gazetesine konuşan Krasnov, muhabirin, "Bu konudaki soruşturma nasıl gidiyor?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Soruşturma Komisyonu bir ceza davası açtı. Olayı uluslararası terör eylemi olarak nitelendirdi. Soruşturma çalışmalarında Türk meslektaşlarımızla faal işbirliği yapıyoruz. Türkiye'deki soruşturma çalışmalarını yürütüyoruz. Görevimiz, saldırganın gerçek nedenlerini ortaya çıkarmak ve bu cinayetle şu veya bu düzeyde bağlantısı olanlardan hesap sormak. Çünkü bu cinayetin organizatörleri, azmettirici veya ilham kaynakları tetiği çeken kadar tehlikeli. Katil Karlov'un arkasında duruyordu, bizim görevimiz ise katilin arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmak."



NE OLMUŞTU?

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016'da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde katıldığı bir sergi sırasında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti.