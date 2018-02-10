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Rusya'dan İsrail'e sert uyarı

Rusya, Suriye'deki büyük çaplı İsrail hava saldırılarının, Rus askerlerinin hayatlarını tehlikeye atmasının "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu açıkladı

10 Şubat 2018 Cumartesi 18:44
Rusya'dan İsrail'e sert uyarı

İsrail'in Suriye'deki saldırılarına ilişkin Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Suriye'deki saldırılar ve olayların gelişme biçiminden ciddi bir endişe duyuyoruz. Suriye topraklarındaki şiddetin azaltılmasında önemli bir faktör olan gerilimi azaltma bölgeleri içinde ve çevresinde gerginliğin artması tehlikesi de ayrı bir endişe konusu” ifadeleri kullanıldı.

'KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ'

Rus Dışişleri'nden yapılan açıklamada, “Suriye’ye meşru hükümet tarafından terörle mücadeleyi desteklemesi için davet edilen Rus askerlerinin hayatlarına ve güvenliğine yönelik herhangi bir tehlike oluşturulması kesinlikle kabul edilemez” denildi.

İsrail ordusu Golan Tepeleri'ne giren İran'a ait bir insansız hava aracını ve Suriye'de 4'ü İran'a ait 12 hedefi vurduğunu duyurmuştu.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 18:44
  1. Rusya
  2. israil
  3. uyarı

YORUM YAZ

  • Osman19Osman191 sa önce
    Sion usagi PutitSuriye hava sahasi senin kontrolunde iken israil nasil girip vurabiliyor?
  • İkraİkra2 sa önce
    Hangi mesru hukumet yahu?katil esedin resmiyetini ve mesruiyetini siz devam ettirp savasi buyutuyorsunuz..Turkiyeyi dinleseniz coktan biterdi?abd yi esed mi cagirdi?gucunuz yetiyorsa once onlari cikarin...el altindan rusya,iran ve abd,avrupa ulkeleri petrolu goturuyor..hangi hukumetten bahsediyon?7milyon muhalifin hepsi mi terorist?asil terorist buraya petrol icin gelenler
  • Mustafa Mustafa 2 sa önce
    Rusya çok tırsak çıktı, ne abdye nede İsraile ciddi bir karşılık vermiyor, anca konuşuyor.
  • Mustafa Mustafa 2 sa önce
    Rusya çok tırsak çıktı, ne abdye nede İsraile ciddi bir karşılık vermiyor, anca riv riv riv.
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