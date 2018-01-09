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Rusya'dan İsrail'e gözdağı

İsrail'in Suriye'de silah depolarını vurması üzerine Rusya'dan İsrail'e gözdağı geldi.

09 Ocak 2018 Salı 14:51
Rusya'dan İsrail'e gözdağı

Rusya, Suriye'de üslerine yapılacak olası saldırılara karşı koyabilecek kadar askeri birliğinin bulunduğunu söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, bugün yaptığı açıklamada Suriye'de kalan askeri birliklerinin yeterli güçte olduğunu savundu.

Rus Sözcü, "Suriye'de bulunan Hmeymim ve Tartus hava üslerinde kalan askeri birlik ve teçhizatın olası terör saldırılarına karşı koyabilecek güçte" dedi.

 Rusya Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Hmeymim ve Tartus hava üslerine 6 Ocak gecesi 13 silahlı insansız hava aracıyla saldırı girişiminde bulunulduğunu açıklamıştı.

Bakanlık açıklamasında, girişimlerin Rus hava savunma araçlarıyla başarısızlığa uğratıldığını duyurmuştu.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 14:51
  1. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov
  2. israil
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