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Rusya'dan 'İran'daki olaylarla ilgili flaş açıklama!

Rus senatör Konstantin Kosaçev, İran'daki olaylarda dış güçlerin etkili olduğunu söyledi.

01 Ocak 2018 Pazartesi 15:30
Rusya'dan 'İran'daki olaylarla ilgili flaş açıklama!

İran'daki protesto gösterilerini Sputnik'e değerlendiren Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, "İran'da yeni yıl öncesi başlayan protesto dalgası, elbette her şeyden önce ülkedeki belirli iç politika süreçlerinin belirtisi. Sosyo-ekonomik faktörler de, gelişmeleri etkiliyor ancak sosyo-ekonomik göstergeler, bölge ve önceki yıllarla kıyaslandığında İran için en kötü göstergeler değil" ifadelerini kullandı.

Göstericilerin "Ne Gazze, ne Lübnan, benim hayatım İran!", "Suriye'yi bırakın, bizleri düşünün!" gibi sloganlar atarak Tahran'ın dış politikasına saldırdığına dikkat çeken Kosaçev, "Burada henüz dominant olmasa da dış etkiden söz edilebilir. Washington'un İran'daki süreçler üzerinde çok etkisi olduğunu söylemek istemiyorum, zira Washington 'eski formunda' değil ve İran da, dış müdahaleye açık bir ülke değil" dedi.

'TRUMP VE ABD'Lİ YETKİLİLER GÖSTERİCİLERE DESTEK MESAJI GÖNDERİYOR'

Ancak ABD Başkanı Donald Trump ve Washington'daki yetkililerin tepkisinin İranlı göstericiler için bir mesaj niteliğinde olduğunu kaydeden Rus senatör, ABD'nin İranlı göstericileri desteklediğinin altını çizdi.
ABD'nin ulusal güvenliğin bir numaralı düşmanı olarak gördüğü İran'ı karıştırmak için her fırsatı kullanacağını da savunan Kosaçev, ABD ile İsrail'in 12 Aralık'ta imzaladığı İran'a karşı işbirliği anlaşmasına işaret ederek, iki ülkenin Tahran'a baskı için görüşme halinde olduğunu vurguladı.

Haber Tarihi: 01 Ocak 2018 Pazartesi 15:30
  1. Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev
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