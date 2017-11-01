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Rusya'dan İran'a destek: Nükleer anlaşma korunmalı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, İran'a karşı yeni yaptırımlara engel olacaklarını, nükleer anlaşmayı koruyacaklarını söyledi

01 Kasım 2017 Çarşamba 15:22
Rusya'dan İran'a destek: Nükleer anlaşma korunmalı

Sergei Ryabkov, İran'a karşı yeni yaptırımları engellemenin ve Tahran'ın dünya güçleriyle nükleer anlaşmasının korunmasının gerekliliğini belirtti.

Putin'in İran'a yaptığı üçüncü ziyaret, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la yapılan nükleer anlaşmaya desteğini çekmesinin ardından geliyor.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 15:22
  1. Donald Trump
  2. Sergei Ryabkov
  3. İran
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