Rusya'dan İran'a destek: Nükleer anlaşma korunmalı
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, İran'a karşı yeni yaptırımlara engel olacaklarını, nükleer anlaşmayı koruyacaklarını söyledi01 Kasım 2017 Çarşamba 15:22
Sergei Ryabkov, İran'a karşı yeni yaptırımları engellemenin ve Tahran'ın dünya güçleriyle nükleer anlaşmasının korunmasının gerekliliğini belirtti.
Putin'in İran'a yaptığı üçüncü ziyaret, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la yapılan nükleer anlaşmaya desteğini çekmesinin ardından geliyor.