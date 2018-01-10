Rusya'dan Hulusi Akar ve Hakan Fidan'a kritik mektup

Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim ana üssünün 6 Ocak gecesi Suriyeli muhalif grupların topladığı bir düzine insansız hava aracıyla (İHA) saldırıya uğraması Moskova ile Ankara arasında gerginlik yaşanmasına yol açtı. Ankara, Moskova ve Tahran’a İdlib’de çatışmasızlık anlaşmasının ihlal edildiği gerekçesiyle nota verirken, Rusya Savunma Bakanlığı’nın da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a İHA saldırısıyla ilgili bir mektup yolladığı iddia edildi.

Türkiye, Astana’da Rusya-Türkiye-İran arasında yapılan güvenlikli bölgeler anlaşması gereğince İdlib bölgesi denetiminden sorumlu olmasına rağmen Rusya ve İran’ın Şam ordusuna destek vererek burada plan dışı askeri operasyon düzenlemekle eleştirdi. Ankara, Rusya ve İran’ın bu tür davranışlarının Suriye’deki işbirliğine gölge düşüreceği uyarısını yaptı.

Türkiye’nin İdlib uyarısına Rusya’nın tepki verdiği bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığının yayın organı “Krasnaya Zvezda” (Kzıl Yıldız) gazetesi, 6 Ocak 2018 İHA saldırılarıyla ilgili bugünkü sayısında geniş bir makale yayınlayarak, Türkiye Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a mektubu gönderildiğini yazdı.

"MEKTUP SALDIRILARA İLİŞKİN"

Mektubun İHA saldırılarıyla doğrudan bağlantılı olduğu belirtilerek, “Rus askeri uzmanları, Rus üssüne saldıran 13 İHA’dan üçünün kontrolünü ele geçirerek yere indirdi. İnsansız araçlar üzerinde yapılan inceleme bunların İdlib bölgesi Muazzara kasabasından havalandıklarını belirledi. Adı geçen yerin güvenlikli bölgeler anlaşması uyarınca Türkiye tarafından sağlanması gerekiyordu" ifadesi kullanıldı. Makalede, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Türkiye Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a bölgede güvenliği sağlamaları yönündeki çağrının iletildiği belirtildi.

Astana’da Rusya ve İran ile varılan uzlaşma uyarınca muhaliflerin kontrolündeki İdlib bölgesinde çatışmasızlığı izlemek için Türkiye’nin 12 ayrı gözlem noktası kararlaştırılmıştı.

Türkiye’nin halihazırda üç gözlem noktası oluşturduğu ve yaklaşık 500 askerinin gözlemci olarak bulunduğu belirtiliyor. Esad rejimi son günlerde İdlib’in güneyinde kuzeye doğru bir operasyon başlatmış, buna İranlı milislerin karadan Rusya’nın da havadan destek verdiği belirtilmişti. Türkiye de önceki gün İdlib vilayetindeki hareketlilik üzerine garantör ülkeler Rusya ve İran’ın temsilcilerini Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak çatışmasızlık bölgeleri uzlaşmasının ihlal edildiği gerekçesiyle nota vermişti.