Rusya'dan hava saldırısı: En az 30 ölü
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus savaş uçağı Su-25'i vuran füzenin fırlatıldığı El Nusra kontrolündeki bölgeye hassas silahla saldırı düzenlediğini belirtti. İdlib'de El Nusra kontrolündeki bölgeye yapılan saldırıda en az 30 militanın öldüğü kaydedildi.03 Şubat 2018 Cumartesi 21:07
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "İdlib ilinde, Rus savaş uçağı Su-25'e yönelik füzenin fırlatıldığı El Nusra kontrolündeki bölgeye hassas silahla grup saldırısı düzenlendi. Ele geçirilen telsiz konuşmalarına göre, saldırı sonucu en az 30 El Nusra militanı yok edildi" dendi.
Daha önce bakanlık, İdlib bölgesinde El Nusra militanlarının ısı güdümlü taşınabilir hava savunma sistemlerinden Rus savaş uçağı Su-25'i vurduğunu, paraşütle atlayan pilotun teröristlerle girdiği çatışmada hayatını kaybettiğini bildirmişti.
Halihazırda Rusya'nın Suriye'deki ateşkesi izleme merkezi, İdlib'de gerilimi azaltma bölgesinden sorumlu Türk makamlarla ortaklaşa, pilotun cesedine ulaşmak için tedbirler alıyor.
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