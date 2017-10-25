Rusya’dan gelen silahları teslim aldı

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo_Duterte">Rodrigo Duterte, ülkede devam etmekte olan terörle mücadelede kullanılmak üzere Rusya hükümeti tarafından gönderilen askeri ekipman ve silahları teslim aldı.

Başkan Duterte, Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, Dışişleri Bakanı Alan Peter Cayetano, Ulusal Güvenlik Danışmanı Hermogenes Esperon Jr ve Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı General Eduardo Ano eşliğinde Manila Limanı'nda demirleyen Rus Denizaltısavar Gemisi Admiral Pantaleev'i gezdi.

Rus hükümetinin gönderdiği askeri ekipman ve silahları inceleyen Duterte, daha sonra Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Dairesi Direktörü Tümgeneral Aleksandr Kshimovskiy ve Ulusal Savunma Müsteşarı Raymundo DV. Elefante’nin eşliğinde silahların kabulüne dair yapılan imza törenine katıldı.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Esperon, yardımların terörle mücadele eden hükümet birliklerinin kapasitesini arttıracağını söyledi. Duterte, Rusya hükümetine verdikleri destek için teşekkürlerini bildirdi.