Rusya'dan füze açıklaması: Yanlış fırlattık!

Rus Uzay Ajansı, Vostochny uzay üssünden geçen ay fırlatılan Meteor M adındaki meteoroloji uydusu le irtibatı kaybettiklerini duyurdu.

Rogozin, başarısızlığın insan hatasından kaynaklandığını belirterek, uyduları taşıyan roketin yanlış koordinatlarla programlandığını ifade etti. Kazakistan’da bulunan Baikonur Uzay Üssü’nden fırlatılmak için programlanan roket, Vostochny uzay üssünden fırlatılınca yörüngeye oturamadı. Rogozin bu hatayı “utanç verici” olarak niteledi.