Rusya'dan Fransa'ya nota!
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Paris'te düzenlenen Le Bourget Uluslararası Uzay ve Havacılık Fuarı'na katılan Rosoboronexport heyetine yönelik saldırı nedeniyle Fransa Dışişleri Bakanlığı'na nota gönderdiklerini söyledi.22 Haziran 2017 Perşembe 16:00
Moskova'da basın toplantısı düzenleyen Zaharova, Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport heyetinin arabasına düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Zaharova, "Rusya'nın Paris Büyükelçiliği, Fransa Dışişleri Bakanlığı'na yaşanan olayın titizlikle soruşturulması talbinin yer aldığı bir nota gönderdi" dedi.
Saldırı sırasında sadece araç şoförünün çantasının çalındığını ve şoförün Rusya vatandaşı olmayan bir kadın olduğunu aktaran Zaharova, Paris polisinin dört zanlıyı gözaltına aldığını belirtti. Zaharova, saldırının gerçekleştiği bölgenin suç olaylarıyla bilinen bir yer olduğunu da sözlerine ekledi.