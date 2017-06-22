Rusya'dan Fransa'ya nota!

Moskova'da basın toplantısı düzenleyen Zaharova, Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport heyetinin arabasına düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zaharova, "Rusya'nın Paris Büyükelçiliği, Fransa Dışişleri Bakanlığı'na yaşanan olayın titizlikle soruşturulması talbinin yer aldığı bir nota gönderdi" dedi.

Saldırı sırasında sadece araç şoförünün çantasının çalındığını ve şoförün Rusya vatandaşı olmayan bir kadın olduğunu aktaran Zaharova, Paris polisinin dört zanlıyı gözaltına aldığını belirtti. Zaharova, saldırının gerçekleştiği bölgenin suç olaylarıyla bilinen bir yer olduğunu da sözlerine ekledi.