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Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması!

Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Rogozin, Türkiye'ye silah sevkiyatının önünde herhangi bir engel bulunmadığını söyledi.

25 Haziran 2017 Pazar 14:57
Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması!

Sputnik'e demeç veren Rogozin, parasının ödenmesi halinde silah satışı yapabileceklerini, Türkiye'ye silah sevkiyatının önünde bir engel bulunmadığını belirtti.

Rogozin, "(Türkler) Neden silah alamasın ki? İsteyenler, alır. Parasını ödeyin ve satalım. Yunanlar alıyor. Rus uçakları halihazırda Doğu ve Orta Avrupa ülkelerinde de kullanılıyor. Afganlar da, ABD'nin Afgan ordusu için Rus helikopterleri satın almasını istiyor" ifadelerini kullandı.

Rusya ve Türkiye, S-400 füze savunma sistemlerinin sevkiyatı konusunda görüşmeler yapıyor.

Sputnik

Haber Tarihi: 25 Haziran 2017 Pazar 14:57
  1. Türkiye
  2. Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Rogozin
  3. Rusya
  4. S-400
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