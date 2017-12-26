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Rusya'dan flaş Türk askeri açıklaması

Bogdanov, Türk askerinin Suriye'de gerilimi azaltma bölgelerinin güvenliğini sağlama anlaşması çerçevesinde bulunduğunu söyledi.

26 Aralık 2017 Salı 13:26
Rusya'dan flaş Türk askeri açıklaması

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Türk askerinin Suriye'de gerilimi azaltma bölgelerinin güvenliğini sağlama anlaşması çerçevesinde bulunduğunu söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre Suriye'deki Türk askerleri hakkında sorusu yanıtlayan Bogdanov, "Gerilimi azaltma bölgeleri şu anda faal ve biz bunun geçici bir tedbir olduğunu her yerde vurguluyoruz. Ancak bu bölgelerde güvenliği Türkiye ve İran'ın da dahil olduğu garantör ülkeler olarak temin etmek zorundayız. Anlaşmalara göre bu bölgeler altı aylığına kuruldu ve duruma göre süresi uzatılabilecek" dedi.

Bogdanov, gerilimi azaltma bölgelerindeki gereklilik ortadan kalktığında garantör ülkelerin faaliyetlerine son verileceğini kaydetti.

'RUS BİRLİKLER, ESAD'IN DAVETİ ÜZERİNE SURİYE'YE GELDİ'

Bogdanov, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'ın daveti üzerine faaliyet yürüttüğünü de anımsattı.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 13:26
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  3. İran
  • Kara MuratKara Murat3 sa önce
    Amerikanın 2.İsrailli Ortadoğu projesi Fırat Kalkanıyla %80 çöktü.Afrin balyozu ile Tamamen çökmeden Suriyeyi terk edemeyiz.
  • Alparslan1071Alparslan10715 sa önce
    Türkiye kendi güvenliği için Suriyede,bunu herkes kafasına soksun...

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