Rusya'dan flaş Suriye kararı

Rusya'nın Suriye'deki bir kısım askeri gücü geri çektiği ve Amiral Kuznetsov uçak gemisinin de bölgeden ayrılacağı bildirildi.

Rusya'dan flaş Suriye kararı
Eklenme: 06 Ocak 2017, 14:26
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Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararı doğrultusunda Suriye'deki askeri güçlerini azaltmaya başladıklarını açıkladı.

Gerasimov, bu kapsamda ilk olarak Amiral Kuznetsov uçak gemisi ve beraberindeki savaş gemilerinin bölgeden ayrılacağını ifade etti.

Rusya'nın Suriye'deki güçlerinin komutanı Andrey Kartapolov, Amiral Kuznetsov gemisinin Suriye kıyılarında bulunduğu iki ay süresince, bin 252 hedefe 420 uçuş gerçekleştirildiğini belirtti.

Putin, Suriye'de 30 Aralık'ta Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde başlayan ateşkesin ardından Suriye'deki Rus askeri varlığının azaltılmasını istemişti.

 
EtiketlerRusya Genelkurmay Başkanı Valeriy GerasimovAmiral KuznetsovSuriyePutin
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isüzgen

ulen putin ateşkesi sağlıyamadın bu iş niye türkiye i,le beraber ihlalleri önle

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Hasan Mursi

bir kaç rus arkadaşımla konuştuğumda ne işiniz var suriye de diye sormuştum amerikalıları oradan göndereceğiz o yüzden oradayız demişti şimdi kendileri gidiyorlar garip

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