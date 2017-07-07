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Rusya'dan flaş Suriye açıklaması: ABD ile anlaştık

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD ve Rusya'nın Suriye'nin güneybatısında bir ateşkes için anlaşmaya vardığını açıkladı.

07 Temmuz 2017 Cuma 22:32
Rusya'dan flaş Suriye açıklaması: ABD ile anlaştık

Lavrov, Hamburg'daki G20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen ilk görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ANLAŞMA 9 TEMMUZ'DA DEVREYE GİRECEK

Görüşme sonucunda, ABD ve Rusya'nın Suriye'nin güneybatısında bir ateşkes için anlaşmaya vardığını belirten Lavrov, "Anlaşma, Suriye’nin güneybatısındaki Kuneytire ve Dera şehirlerinde ateşkesi kapsıyor ve 9 Temmuz’da Şam saati ile 12.00'de devreye girecek." dedi.

ABD’nin bölgede yer alan militan grupların anlaşmaya uyması yönünde taahhütte bulunduğunu vurgulayan Lavrov, "Çatışmasızlık alanları etrafındaki güvenlik, ABD ve Ürdün ile koordineli bir şekilde Rus askeri polisi tarafından sağlanacak." diye konuştu.

ASTANA'DAKİ GÖRÜŞMELER

Lavrov, Suriye’nin kuzeyinde de çatışmasızlık bölgesi oluşturulması için görüşmelerin devam ettiğine dikkati çekerek, "Birkaç gün önce Astana’da, Humus ve Ghouta etrafında bölgelere ilişkin belirli bir anlayış ortaya kondu." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 22:32
  1. Rusya: ABD ile Suriye'de ateşkes için anlaştık
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  • vatansevervatansever14 dk önce
    Yahu bunlar aksam kūs,sabah opusuyorlar..sabah kūs,aksam kolkolalar..her gun kavga eden kari koca gibiler.neticede birbirlerini hic isirmiyorlar...danisikli dogus..olan mazlum muslumanlara oluyor..birlesme ve bunlari ortadogudan atma vakti gelmistir..ve sadece sicak savasla da degil,kendilerinin en iyi yaptigi soguk savasla da..
  • MrdMrd18 dk önce
    Rabbim sebep olgunuz zülüm kan ve göz yaşlarında boğar sizisizi ve sizi desteleyenlrin elleri ve soyları kurusun AMİN
  • MehmedMehmed36 dk önce
    Şu dünyada nelere şahid oluyoruz elin kafíri oyun kuruyor,oynatıyor,öldürüyor her türlü pisliği yapıyor sonrada sanki hiç birşey yapmamışlar gibi barışın bekçileri ve koruyucuları oluyorlar.Peki ya alemi islam?Uyumaya devamislamiyetin izzetini bu asrın müslümanları kadar inciten olmamıştır herhalde.
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