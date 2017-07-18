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Rusya'dan flaş S-400 açıklaması! Tarih verdi

Rusya’nın tekel silah ihracatçısı “Rosoboroneksport” şirketi Genel Müdürü Aleksander Miheyev, Türkiye ile Rusya arasında uzun menzilli S-400 füzeleri anlaşmasının 2017 yılı sonuna kadar imzalanmasını beklediklerini açıkladı.

18 Temmuz 2017 Salı 16:42
Rusya'dan flaş S-400 açıklaması! Tarih verdi

Hürriyet’ten Nerdun Hacıoğlu’nun haberine göre Rusya’da çalışmalarına başlayan MAKS-2017 askeri fuarında basına açıklama yapan Miheev, “Anlaşma detayları bildiğiniz gibi taraflar arasında kararlaştırıldı. Rusya tarafı olarak biz S-400 anlaşmasında imzaların 2017 sonuna kadar atılacağını ümit ediyoruz” dedi.

Rusya’nın anlaşma için gerekli tüm bilgileri Türk tarafına ilettiğini de hatırlatan Rosoboroneksport Müdürü Miheyev, “Şimdiki aşamaya anlaşmanın hayata geçirilmesi sürecinde bulunduğunu da söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın yurt dışına silah satış şirketi yetkilisi bu sözleriyle S-400 füzeleri alımında topun Türkiye sahasında bulunduğunu da ima etmiş oldu.

“İMZA AŞAMASINDA”

Türkiye’nin Rusya’dan satın almak istediği S-400 füze savunma sistemleriyle ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, “S-400 konusu nihai noktaya geldi. Yani görüşmeler olumlu sonuçlanmak üzere” dedi.

TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Işık, şunları söyledİ:

“S-400 konusu nihai noktaya geldi. Yani görüşmeler olumlu sonuçlanmak üzere. Ama bu işlerde nihai imza atılmadan her şey bitti denmez. Ama olumlu bir noktadayız. Artık nihai aşamadayız. Şu anda bir sorun gözükmüyor.”

Kaynak: Timeturk

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 16:42
  1. S-400 füze savunma sistemleri
  2. Rusya
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