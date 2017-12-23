Rusya S-400'lerin sevkiyatı için tarih verdi
Rus savunma sanayi şirketi Rostech’in Başkanı Sergey Çemezov, Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemleri sevkiyatının 2019 yılı sonunda başlayacağını söyledi.23 Aralık 2017 Cumartesi 17:27
Rus savunma sanayi şirketi Rostech’in Başkanı Sergey Çemezov, Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemleri sevkiyatına ilişkin açıklamada bulundu.
Gazetecilerin, Türkiye'ye S-400 sevkiyatının ne zaman başlayacağı sorusuna cevap veren Çemezov, "2019 sonlarında-2020 başlarında" dedi.
Kaç tane S-400'ün sağlanacağı sorusuna cevap vermeyen Çemezov, önce anlaşmanın imzalanması gerektiğini belirtti. Çemezov, Türkiye'yle kredi anlaşmasıyla ilgili soruların ise Rusya Maliye Bakanlığı'na sorulmasını istedi.
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Ank061 sa önce Arkadaşlar biz bu füze sistemini alsak dahi bu personelin eğitilmesi sisteme adepte olabilmesi enaz 1 yıldır oda enaz,kısa süre içerisinde ilgili personelin rusyada eğitimlerine başlanacaktır.bu süre zarfında füzeler teslim edilene kadar personelde yetişmiş olacaktır ikili antlaşmalar gereği bizden önce sipariş vermiş olan 2 ülke beklenmektedir onların teslimatı akabinde türkiye için üretim başlayacak ve sadece sipariş üzerine bu sistemler ilgili ülke tarafından üretilmektedir hazır olan sistemler ya kendi ülke güvenlikleri yada bizden önceki talep etmiş ülkeler içindir kamuoyuna bildirilir. Habib3 sa önce İsrailde 33 tane f35 yok küsürü var diyen arkadaş...eeeee neyi cevaplamiş oldun? Geliştirme aşamasinda bir uçak niye bu sayida israilde? Altayin bir cok seyi halloldu bu cevaplari bilmedigim anlamina gelmiyor!Bu sorulari sorarken kastettigim şu:Gercekten çok yavaşiz yada yavaşlatliyoruz!!!!!! N3 sa önce İYİ BARİ BUNLARİNYAPIMINDA ÜRETİMİNDEKULLANIMINDA YETİŞTİRECEK BİR KAÇ İNSAN YETİŞTİRMEYİBASARMALİYİZ Isimsiz4 sa önce Bak üşenmiyorum ve cvp veriyrum. 1 s400 çok karmaşık bir sistem, uretimi zaman alıyor. Çin bile 2016 yılında imzaladı 2019'da teslimatlar bitecek. 2 f35 iyi bir uçak ve geliştirilme aşamasinda. 3 israil'de 33 tane yok, u küsür var. 4 altay tankı motor sorunu var. 5 Altay tankının fabrikası bile yok, fabrika 2019'a kadr kurulabilir lakin bir şet fark etmez çünkü 2022 yılına kadar 35 adet üretilecek. Yani bir şeyler eksik gitti, yapamadık. unal er4 sa önce Biz füzeleri Kuzey Kore'den alsaydık daha iyiydi , iyide ödeme yapıldı yazık. unal er4 sa önce Bu işte bir iş var.Reis yaş tahtaya basmaz, bu nasıl bir anlaşma 2 sene önceden ödeme yapılıyor ama ortada hiç bir şey yok.Devlet adına birileri biraz aydınlatıyordu iyi olur. Selami şahin4 sa önce Yaa bu s400 yada 500 atla deve değil elimizden gelse daha kralını yapmalıyız ben bu ruslara güvenmiyorum,erken teslim etmek çokmu zor bir fırıldaklık var Zeynel Abidin 5 sa önce Allah korusun ama tedbiri asla elden bırakmamalıyız En geç 2019 Temmuz'a kadar Türkiye'ye bir savaş açılması ihtimali çok ama çok yüksek ÇÜNKÜ KASIM SEÇİMLERİNİ AKPARTİ KAZANIRSA ABD VE AB VE İSRAİL HAYATININ ŞOKUNU YAŞAR TAHMİN EDEMEDİKLERİNDEN DEĞİL HAZMEDEMEDİKLERİNDEN Zeynel Abidin 5 sa önce Necip Bey doğru söylüyor yalnız bu soruya biri ilâve yapmak istiyorum neden ruslar bu tarihte ısrar ediyor aynı şekilde Suriye mevzusunda da işi neden ısrarla uzatıyorlar bahane sadece pkk yı abd ye kaptırmamak mı yoksa Türkiyenin Suriye'de elinin güçlenecek olmasımı? Zeynel Abidin 5 sa önce Kusura baksınlar tam manasıyla saçmalık Türkiye 2019 a kadar zaten çoktan savaşa girmiş olacak eğer bir işe yarasın isteniyorsa 2019 başında Türkiye'de füzelerin yerleştirme işi bitmiş olmalı