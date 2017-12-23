Kültür AŞ
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Rusya S-400'lerin sevkiyatı için tarih verdi

Rus savunma sanayi şirketi Rostech’in Başkanı Sergey Çemezov, Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemleri sevkiyatının 2019 yılı sonunda başlayacağını söyledi.

23 Aralık 2017 Cumartesi 17:27
Rusya S-400'lerin sevkiyatı için tarih verdi

Rus savunma sanayi şirketi Rostech’in Başkanı Sergey Çemezov, Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemleri sevkiyatına ilişkin açıklamada bulundu.

Gazetecilerin, Türkiye'ye S-400 sevkiyatının ne zaman başlayacağı sorusuna cevap veren Çemezov, "2019 sonlarında-2020 başlarında" dedi.

Kaç tane S-400'ün sağlanacağı sorusuna cevap vermeyen Çemezov, önce anlaşmanın imzalanması gerektiğini belirtti. Çemezov, Türkiye'yle kredi anlaşmasıyla ilgili soruların ise Rusya Maliye Bakanlığı'na sorulmasını istedi. 

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 17:27
  1. Sergey Çemezov
  2. S-400
  3. Rusya Maliye Bakanlığı
  • Ank06Ank061 sa önce
    Arkadaşlar biz bu füze sistemini alsak dahi bu personelin eğitilmesi sisteme adepte olabilmesi enaz 1 yıldır oda enaz,kısa süre içerisinde ilgili personelin rusyada eğitimlerine başlanacaktır.bu süre zarfında füzeler teslim edilene kadar personelde yetişmiş olacaktır ikili antlaşmalar gereği bizden önce sipariş vermiş olan 2 ülke beklenmektedir onların teslimatı akabinde türkiye için üretim başlayacak ve sadece sipariş üzerine bu sistemler ilgili ülke tarafından üretilmektedir hazır olan sistemler ya kendi ülke güvenlikleri yada bizden önceki talep etmiş ülkeler içindir kamuoyuna bildirilir.
  • HabibHabib3 sa önce
    İsrailde 33 tane f35 yok küsürü var diyen arkadaş...eeeee neyi cevaplamiş oldun? Geliştirme aşamasinda bir uçak niye bu sayida israilde? Altayin bir cok seyi halloldu bu cevaplari bilmedigim anlamina gelmiyor!Bu sorulari sorarken kastettigim şu:Gercekten çok yavaşiz yada yavaşlatliyoruz!!!!!!
  • NN3 sa önce
    İYİ BARİ BUNLARİNYAPIMINDA ÜRETİMİNDEKULLANIMINDA YETİŞTİRECEK BİR KAÇ İNSAN YETİŞTİRMEYİBASARMALİYİZ
  • IsimsizIsimsiz4 sa önce
    Bak üşenmiyorum ve cvp veriyrum. 1 s400 çok karmaşık bir sistem, uretimi zaman alıyor. Çin bile 2016 yılında imzaladı 2019'da teslimatlar bitecek. 2 f35 iyi bir uçak ve geliştirilme aşamasinda. 3 israil'de 33 tane yok, u küsür var. 4 altay tankı motor sorunu var. 5 Altay tankının fabrikası bile yok, fabrika 2019'a kadr kurulabilir lakin bir şet fark etmez çünkü 2022 yılına kadar 35 adet üretilecek. Yani bir şeyler eksik gitti, yapamadık.
  • unal erunal er4 sa önce
    Biz füzeleri Kuzey Kore'den alsaydık daha iyiydi , iyide ödeme yapıldı yazık.
  • unal erunal er4 sa önce
    Bu işte bir iş var.Reis yaş tahtaya basmaz, bu nasıl bir anlaşma 2 sene önceden ödeme yapılıyor ama ortada hiç bir şey yok.Devlet adına birileri biraz aydınlatıyordu iyi olur.
  • Selami şahinSelami şahin4 sa önce
    Yaa bu s400 yada 500 atla deve değil elimizden gelse daha kralını yapmalıyız ben bu ruslara güvenmiyorum,erken teslim etmek çokmu zor bir fırıldaklık var
  • Zeynel Abidin Zeynel Abidin 5 sa önce
    Allah korusun ama tedbiri asla elden bırakmamalıyız En geç 2019 Temmuz'a kadar Türkiye'ye bir savaş açılması ihtimali çok ama çok yüksek ÇÜNKÜ KASIM SEÇİMLERİNİ AKPARTİ KAZANIRSA ABD VE AB VE İSRAİL HAYATININ ŞOKUNU YAŞAR TAHMİN EDEMEDİKLERİNDEN DEĞİL HAZMEDEMEDİKLERİNDEN
  • Zeynel Abidin Zeynel Abidin 5 sa önce
    Necip Bey doğru söylüyor yalnız bu soruya biri ilâve yapmak istiyorum neden ruslar bu tarihte ısrar ediyor aynı şekilde Suriye mevzusunda da işi neden ısrarla uzatıyorlar bahane sadece pkk yı abd ye kaptırmamak mı yoksa Türkiyenin Suriye'de elinin güçlenecek olmasımı?
  • Zeynel Abidin Zeynel Abidin 5 sa önce
    Kusura baksınlar tam manasıyla saçmalık Türkiye 2019 a kadar zaten çoktan savaşa girmiş olacak eğer bir işe yarasın isteniyorsa 2019 başında Türkiye'de füzelerin yerleştirme işi bitmiş olmalı
Daha fazla yorum göster (1/10)
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

ABD'nin BM temsilcisini telefonda fena işlettiler
  1. ABD'nin BM temsilcisini telefonda fena..
  2. Hindistan ve Pakistan ordusu arasında..
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tümen..
  4. Pensilvanya dediler Umre çıktı
  5. Başbakan Yıldırım, Karabük Valiliğini..
  6. Gazişehir Gaziantep sahasında Çaykur..
  7. ABD'den Ukrayna'ya silah yardımı
  8. İstanbulspor sahasında Elazığspor'a..
  9. Lider, Adana'da yara aldı
  10. Mescid- Aksa'da gözaltına alınan..
  11. İsrail'de gözaltına alınan Türk..
  12. Ünlü piyanist Blet’den İsrail’i boykot..
  13. Flaş 'bitcoin' iddiası: Bir gecede...
  14. Süper Lig'de muhteşem Kudüs koreografisi
  15. Pamuk şeker kavgası kanlı bitti: 2..
  16. İstanbul Öğretmen Akademisi için..
  17. Hayalinizdeki bölüm hangi puan türünde?
  18. Akşener'den tuhaf iddia: 15 Temmuz..
  19. Filipinlerde korkunç bilanço: Ölü..
  20. Çocuklarda hangi tür kusma, hangi..
Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'
BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
Fatih Portakal Kudüs’teki bu görüntüyü hazmedemedi
Fatih Portakal Kudüs’teki bu görüntüyü hazmedemedi