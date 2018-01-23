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Rusya'dan flaş S-400 açıklaması! Afrin harekatı...

Türkiye'ye satılacak S-400 füze savunma sistemlerinin Türk hava sahasını korumak için gerekli olduğunu söyleyen Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç, S-400 sevkiyatının Afrin'deki durumu etkilemeyeceğini belirtti.

23 Ocak 2018 Salı 15:03
Rusya'dan flaş S-400 açıklaması! Afrin harekatı...

Rus basınına demeç veren Klintseviç, "Türkiye'ye sattığımız S-400'ler, Türk hava sahasının güvenliğini sağlayacak. Kaldı ki Kürtlerin uçakları yok. S-400'ler Afrin'deki durumu hiçbir şekilde etkilemeyecek" dedi.

Rus senatör, S-400'lerin bugün eşsiz, dünyanın en iyi ve en kusursuz sistemi olduğunu sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 15:03
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