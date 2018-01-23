Rusya'dan flaş S-400 açıklaması! Afrin harekatı...

Rus basınına demeç veren Klintseviç, "Türkiye'ye sattığımız S-400'ler, Türk hava sahasının güvenliğini sağlayacak. Kaldı ki Kürtlerin uçakları yok. S-400'ler Afrin'deki durumu hiçbir şekilde etkilemeyecek" dedi.

Rus senatör, S-400'lerin bugün eşsiz, dünyanın en iyi ve en kusursuz sistemi olduğunu sözlerine ekledi.