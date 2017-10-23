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Rusya'dan flaş 'Kürdistan' açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'yle ilgili açıklamalarda bulundu.

23 Ekim 2017 Pazartesi 15:38
Rusya'dan flaş 'Kürdistan' açıklaması

Moskova'da Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, "Kürt halkının kimliklerini pekiştirme arzusunu anlıyoruz. Ancak bu arzunun sadece Bağdat yönetimiyle diyalog içinde gerçekleştirilmesini doğru buluyoruz. Bunun yanında Kürt sorununun bölgesel ölçekteki önemi ile bölgede yeni istikrarsızlık kaynakları oluşturulmaması gerektiği de göz önünde bulundurulmalıdır" dedi.

'IRAK'TAKİ TÜM SİYASİ TEMSİLCİLERLE TEMAS KURUYORUZ'

Iraklı Kürtler arasında farklı siyasi akımlar olduğunu da kaydeden Lavrov, Irak'taki tüm siyasi temsilcilerle temas kurduklarını ve Moskova'nın tutumunu anlattıklarını kaydetti.

'ERBİL BAŞKONSOLOSLUĞUMUZ ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR'

Lavrov, basın toplantısında Rusya'nın Erbil Başkonsolosluğu'nu kapatmayı reddettiğine dair haberleri de yorumladı.

Basında yer alan haberleri provokasyon olarak nitelendiren Lavrov şu ifadeleri kullandı: "Rusya'nın Erbil Başkonsolosluğu, diğer ülkelerin başkonsoloslukları gibi çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca başkonsolosluğumuzun Rusya'nın Bağdat Büyükelçiliği'ne bağlı olduğunu hatırlatmak isterim."

'IRAK VE IKBY ARASINDA SAVAŞ ÇIKMAMASINI UMUYORUZ'

Lavrov, Rusya'nın Bağdat ve IKBY arasında savaş çıkmamasını umduğunu da ifade etti.

'RUS İŞ DÜNYASI IRAK VE IKBY'DEKİ FAALİYETLERİNİ GENİŞLETMEK İSTİYOR'

Öte yandan Lavrov, Rus iş dünyasının Irak ve IKBY'deki faaliyetlerini artırmaya ilgi duyduğunu belirtti.

Lavrov, "Rus şirketleri, IKBY ile ekonomik işbirliğini artırmaya ilgi duyuyor ve hem Irak hem de Irak'ın bir parçası olan IKBY genelindeki faaliyetlerini genişletmeyi planlıyor" diye konuştu.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 15:38
  1. Moskova
  2. Lavrov
  3. Rusya
  4. Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi
  • osmanoğlu2023osmanoğlu202314 sa önce
    Lavrov cici çocuk olmaya aday... uslu durursa tatlı şeker veririz!...
  • Hak yolHak yol14 sa önce
    Birde Çeçenistan in kimliğini pekiştirme arzusunu anlasaniz, üste lık her ne kadar Çeçenistan devletin i Barzani örgütü ile kıyasla mak yanlış olsada
  • safaynsafayn14 sa önce
    Sosyo kapitalizm. Pardon rus kapitalizmi. Bunlar galiba Çağdaş batıyı geçecek.
  • MuratMurat17 sa önce
    Bunun adi pilitika iste bizim blofculer gibi asariz keseriz deyip oturmuyolar sonra sessizce
  • LeventLevent18 sa önce
    Herkesin ağzına bir parmak bal çalmış lavrov.Kimseyi küstürmemeye azami önem göstermiş.
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