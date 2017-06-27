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Rusya'dan flaş kimyasal silah kararı

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Konvansiyonel Yükümlülükleri Uygulama Dairesi ülkedeki kimyasal silahların büyük bölümünün imha edildiğini bildirdi.

27 Haziran 2017 Salı 09:52
Rusya'dan flaş kimyasal silah kararı

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Konvansiyonel Yükümlülükleri Uygulama Dairesi'nden yapılan açıklamada "Şu an itibariyle kimyasal silahların yüzde 98.9'u imha edilmiş durumda. Önümüzdeki ay Udmurtiya'daki Kizner tesisinde geri kalan kimyasal silah rezervlerini imha etme çalışmalarına başlanacak.

2017'NİN SONUNA KADAR TAMAMI İMHA EDİLMİŞ OLACAK

2017 yılının sonuna kadar Rusya'nın envanterindeki kimyasal silahların tamamının imha edilmesi planlanıyor" ifadelerine yer verildi.

Rusya, 1997 yılında Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme'nin tarafı olmuştu.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 09:52
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