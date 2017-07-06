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Rusya'dan flaş Afrin açıklaması

Türkiye’nin terör örgütü PKK’nın kolu YPG’ye yönelik Suriye’deki Afrin şehrine olası askeri harekat düzenlemesini değerlendiren Rusya, “Suriye sürecinde angaje hiç kimse bu ülkenin yasalarını, egemenlik ve toprak bütünlüğünü tehdit etmemeli” ifadesini kullandı

06 Temmuz 2017 Perşembe 13:58
Rusya'dan flaş Afrin açıklaması

Düzenlenen haftalık basın toplantısında “Türkiye Afrin’i ele geçirmek için operasyon başlatırsa Rusya’nın tavrı ne olacak?” sorusuna Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova şu yanıtı verdi: “Bizim Suriye’de cereyan eden olaylar hakkında tutumumuz ezelden beri belli. Rusya, bu ülkenin yasaları, egemenlik ve toprak bütünlüğüne tüm aktörlerin saygılı olmasıdır. Suriye çok milliyetin bir arada yaşadığı ülke olarak mevcut sorunlarını kendi içinde çözmeli.

Suriye’nin şimdiki krizden sonra nasıl bir ülke olacağını yine bu halklar aralarında görüşerek belirlemeli. Yeni Suriye anayasasını birlikte kabul etmeli. Bu süreçte Suriye’deki Kürt azınlığı önemli faktörlerden biri. Dolayısıyla onların görüşü de dikkate alınmalı” dedi.

Astana’daki 5. tur görüşmelerinde güvenlikli bölgelerin denetimiyle ilgili nihai anlaşmaya varılamamasında Türkiye’nin negatif rol oynadığı iddiasına da cevap veren Zaharova, “Şimdiki Astana görüşmeleri ilk ve sonuncusu değil. Yakında yeni tur görüşmeler yapılacak. Dün kararlaştırılamayan konular burada yeniden ele alınacak. Süreç devam ediyor. Bitmedi” yanıtını verdi.

 

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 13:58
  1. RUSYA
  2. Rus
  3. Afrin
  • vatansevervatansever42 dk önce
    Bu kadini bastan beri sevmedim..konusma ve uslubu stalin gibi..
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