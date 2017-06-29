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Rusya'dan flaş açıklama: Türkiye ile anlaştık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin, Türkiye ile Rusya'nın S400 füzelerinin sevkiyatı konusunda anlaşma sağladığını açıkladı.

29 Haziran 2017 Perşembe 13:35
Rusya'dan flaş açıklama: Türkiye ile anlaştık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin, Rusya ve Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemleri sevkiyatını öngören sözleşme üzerinde mutabakat sağladığını ancak kredi tutarı konusunda henüz bir anlaşma olmadığını belirtti.

Detaylar gelecek...

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 13:35
  1. s400
  2. Asya Haberleri
  • Hy-hyHy-hy21 dk önce
    Türkiyenin bekaası açısından son 20-30 yılın en önenli haberidir.İnşallah tam kontrol vardır.
  • müslimmüslim23 dk önce
    güvenli alanlarda füze yarışmaları düzenlensin. resulullah s.a.v zamanımızda yaşasaydı, okçuluk yarışmaları yerine füze yarışmaları düzenlerdi.
  • ayyıldızayyıldız35 dk önce
    allah razı olsunvatanımı seven geleceğini düşünenlerdenallahömrümden ömür versin iman ihlasversin hakım kadarıylanamin iki cihanda muzaffer kılsın geçmişin elemleri geleceğin kaygılarından emin kılsındaha iyilerini yapmak nasipetsindüşmanının silahınlan silahlanhadisi şerif
  • Deniz GezmişDeniz Gezmiş41 dk önce
    İşte bu haber Şevval Ayının en iyi haberi. Vivir Chi Guevera
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