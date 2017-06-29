Rusya'dan flaş açıklama: Türkiye ile anlaştık
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin, Türkiye ile Rusya'nın S400 füzelerinin sevkiyatı konusunda anlaşma sağladığını açıkladı.29 Haziran 2017 Perşembe 13:35
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin, Rusya ve Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemleri sevkiyatını öngören sözleşme üzerinde mutabakat sağladığını ancak kredi tutarı konusunda henüz bir anlaşma olmadığını belirtti.
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