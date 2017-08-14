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Rusya'dan flaş açıklama: Felakete neden olabilir

Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ile Kuzey Kore arasında yaşanan gerginliğe ilişkin açıklama yaptı.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 14:08
Rusya'dan flaş açıklama: Felakete neden olabilir

Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Mariya Zaharova, Kuzey Kore’de krizin askeri yollardan çözülme ihtimalinin çok yüksek olduğunu bildirdi.

Zaharova “Rossiya 1” TV kanalına yaptığı açıklamada, “Durum potansiyel çatışmaya çok yakın. Eğer gerçekten güç kullanılırsa durum felakete neden olabilir” dedi ve şunları ekledi:

"ABD bu çatışmanın sonuçlarının ve bu durumun bölgedeki tüm ülkeleri hatta bölge dışını da etkileyeceğinin henüz farkında değil. Senatörler kamuoyunu sakinleştirirken, ABD’deki insanlara bir şey olmayacağını Kuzey Kore ile birlikte diğer ülkelerin zarar göreceğini söylüyorlar. Güney Kore’yi kastettiklerini düşünüyorum.”

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 14:08
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Osman Alaçam Osman Alaçam 22 dk önce
    Ne sanıyorlarölen bukadar masum canın bombabalarla parçalanan Iraklı Afgan Suriyeli çocukların ahı yanlarına karmı kalacak.Allah cc yapılan hiçbir zulmü kimsenin yanına kar bırakmıyor.onlarda yaptıklarının cezasını bşr şekilde çekecekler belki KuzeyKore buna vesile olacak.
  • salihsalih26 dk önce
    keşke wasinktona okkalı bir fuze atsa ya yapamaz şarlatan kuzey kore
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