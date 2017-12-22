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Rusya'dan flaş açıklama: ABD'nin işi bitti

Putin'in Suriye Özel Temsilcisi, ABD'nin Suriye'deki varlığı için gerekçe kalmadığını belirtti.

22 Aralık 2017 Cuma 14:15
Rusya'dan flaş açıklama: ABD'nin işi bitti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye özel temsilcisi Alexander Lavrentyev, ABD askerlerinin Suriye'deki varlığının hiçbir gerekçesi kalmadığını ve Washington'ın Suriye'de asker bulundurmak için saydığı gerekçelerin dayanaksız olduğunu söyledi.

Astana'da sekizinci turu başlayan Suriye barış görüşmelerinin ilk gününde konuşan Lavretyev, Deutsche Welle'de yer alan habere göre, "Amerikalıların askeri varlıklarının devamını gerekçelendirmek için dile getirecekleri hiçbir neden, bahane olmaktan öteye gidemeyecektir. Varlıklarının sona ermesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Astana'da kilit konu: Terör örgütü PYD

Astana'daki gündemle ilgili olarak da açıklamada bulunan Lavretyev, görüşmelerin Rusya'nın önümüzdeki yılın başında düzenlemeyi planladığı Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne odaklandığını belirtti.

Tarafların kongrenin tarihi konusunda kararı cuma günü vermeyi planladığını belirten Rus yetkili, ancak heyetler listesi üzerindeki uzlaşının daha uzun süre alacağını ve bunun üç haftayı bulabileceğini belirtti.

Rusya'nın daha önceden düzenlemeyi planladığı kongre, terör örgütü PYD'ye Moskova'dan resmi davet gönderildiğinin ortaya çıkması üzerine Türkiye'nin itirazı nedeniyle ertelenmişti. Terör örgütü PYD ve silahlı kolu YPG'yi PKK'nın uzantısı bir terör örgütü olarak gören Türkiye, kongreye katılım için terör örgütü PYD dışındaki Suriyeli Kürt grupların bir listesini Rusya'ya verdiğini açıklamıştı.

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 14:15
  1. rusya
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