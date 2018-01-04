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Rusya'dan flaş açıklama: 2 askerimiz öldü ve...

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’deki Hımeymim üssüne yapılan havan saldırısında 2 askerin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

04 Ocak 2018 Perşembe 11:19
Rusya'dan flaş açıklama: 2 askerimiz öldü ve...

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’deki Hımeymim üssüne yapılan havan saldırısında 2 askerin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 31 Aralık 2017’de Rusya’nın Suriye’deki Hımeymim üssüne henüz belirlenemeyen gruplar tarafından havan saldırısının gerçekleştirildiği belirtildi.


Saldırı nedeniyle 2 askerin hayatını kaybettiğinin ifade edildiği açıklamada, üste bulunan 7 savaş uçağının imha edildiğine yönelik iddiaların ise gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Açıklamada, Suriye istihbarat birimlerinin, saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunmasına yönelik çalışma yürüttükleri ve Hımeymim üssündeki güvenlik önlemlerinin arttırıldığı bilgisine yer verildi.

Rus Kommersant gazetesinin askeri ve siyasi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rusya’nın, Suriye'nin Lazkiye ilinde bulunan Hımeymim üssüne "muhalif gruplar" tarafından 31 Aralık 2017’de yapılan havan saldırısında 10’dan fazla askerin yaralandığı ve en az 7 savaş uçağının kullanılamaz hale geldiği iddia edilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz haftalarda Hımeymim üssünde yaptığı açıklamada, Rus birliklerine Suriye'den çekilme talimatı verdiğini belirterek, "Rusya'nın Suriye'deki uzlaşma merkezleri ise faaliyetlerine devam edecek. Rusya'nın Tartus ve Hımeymim üslerinin de faaliyetleri kalıcı olarak sürecek." demişti.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 11:19
  1. Rusya Savunma Bakanlığı
  2. Suriye
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