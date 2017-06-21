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Rusya ABD'ye yaptırım kararı aldı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov,ABD’nin yaptırım politikasını genişletmesi sonrası Moskova'nın da yaptırım hazırlıklarına başladığını açıkladı.

21 Haziran 2017 Çarşamba 11:00
Rusya ABD'ye yaptırım kararı aldı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’nin yaptırım politikasını genişletmesi sonrası Moskova'nın da yaptırım hazırlıklarına başladığını açıkladı.

Ryabkov Rus haber ajansı Ria Novostiye yaptığı açıklamada, "ABD'nin attığı bu adımdan dolayı üzgünüz. Bir kez daha ikili ilişkilerimizin düzelmesi imkanının yok olması yüzünden duyduğumuz üzüntüyle kendi yaptırımlarımızın hazırlığına başlıyoruz" dedi.

Ryabkov sözlerine devam şöyle devam etti:

Moskova birçok kez çeşitli düzeylerde, ABD'nin Rusya'ya karşı politikasını açıklamalarla değil yaptığı eylemlerle değerlendireceğini bildirdi. Zaten her şey ortada. Rusya'ya karşı yaptırımların genişletilmesi Moskova'nın durumuna etki etmeyecek, vatandaşlar ve şirketler zarar görmeyecek. Washington Rusya karşıtı yaptırımları genişleterek Kiev'deki savaşı çıkartanların ve Minsk anlaşmasını bozmak isteyenlerin ekmeğine yağ sürüyor.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 11:00
  1. rusya
  2. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov
  3. Moskova
  4. ABD
  • üzgünümüzgünüm4 sa önce
    artık politika üzgünlüklerden ibaret
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