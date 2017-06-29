Rusya'dan flaş ABD açıklaması!

Beyaz SarayBasın Servisi, Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Asad’ın yeni kimyasal saldırı hazırladığını belirterek, olayın gerçekleşmesi halinde Suriye hükümetininyüksek bir bedel ödeyeceğini iddia etti. Bu iddianın ABD’nin Suriye’de uygulayabileceği bir stratejinin parçası olduğunu belirten Zaharova, “Washington herhangi bir gerçeğe dayandırmadan Suriye’nin kimyasal saldırı yapacağını iddia ediyor. Bu iddiaların hangi verilere dayanarak yapıldığını bilmiyoruz. Bu durum hem askeri hem de istihbarat açısından büyük ölçüde Rusya’ya yönelik geniş çaplı bir provokasyon olarak görülüyor” dedi.