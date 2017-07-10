Rusya'dan et ithalatı için denetleme çalışmaları başladı
Rusya'dan et ithal etmeye hazırlanan Türkiye, bu kapsamda Rus çiftliklerinde denetlemelere başlıyor.10 Temmuz 2017 Pazartesi 16:26
Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı, ithalata hazırlanan Türkiye'nin Tarım Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü temsilcilerinin bugün ülkelerindeki dana ve koyun eti üreticilerini denetlemeye başlayacağı açıkladı.
Sputnik'in haberine göre 14 Temmuz'da tamamlanacak denetimler kapsamında; Moskova, Bryansk ve Orenburg bölgelerindeki üreticilerin çiftliklerinde incelemeler yapılacak.