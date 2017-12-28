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Rusya'dan Erdoğan'a küstah 'terörist Esed' cevabı

Rusya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Esed devlet terörü estirmiş bir teröristtir' sözlerine cevap verdi.

28 Aralık 2017 Perşembe 16:52
Rusya'dan Erdoğan'a küstah 'terörist Esed' cevabı

Mariya Zaharova'ya Erdoğan'ın Tunus'ta mevkidaşı El Baci Kaid es Sibsi ile yaptığı ortak basın toplantısında Esad hakkında, "Esed devlet terörü estirmiş bir teröristtir ve Esed'le yürümek imkansızdır" ifadelerini kullanması soruldu.

GERÇEKLERİ SÖYLEYEMEDİ

Zaharova soru karşısında şunları söyledi:

"Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Suriye Devlet Başkanı (Beşar) Esad için 'terörist' demesine gelirsek, Suriye, hükümet temsilcileri BM'de bulunan bir ülke, bu temsilciler BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye hükümetini temsil ediyor. Dolayısıyla bunun (Erdoğan'ın açıklaması) herhangi bir hukuki temeli yok. Bunlar asılsız açıklamalar. Bunun için herhangi ek bir değerlendirme ya da argümana da gerek yok."

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 16:52
  1. Mariya Zaharova
  2. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
  3. Esed
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. terörist esed
  • Hakkın adaletiHakkın adaleti39 dk önce
    Kafirin kim olduğuAllah cc katında belli olacağı günü bekle belkide kafir olan sensindir..
  • Zülfikar DemirtaşZülfikar Demirtaş57 dk önce
    " Zulme çanak tutan , zulüm yapmış gibidir . Sadece sizin hoşunuza gitsin diye , esed in yaptıklatına ses çıkarmayalımmı ? . Bu tabir hareketler size yapılsa katlanabilirmiydiniz . Ne yapsaydık , madalya mı taksaydık . Bu sizin bakış açınızla , Dünya da huzur olmasını görmek hayalden öteye gidemez . Oysa akıllı insanlar doğruyu yanlışı ayırd etmeli . Bir insan ın Dünya ya gelmesi nekadar zordur , bakılıp büyütülmesi . Ama siz bir anda onu katledebiliyorsunuz . Bu Dünyanın heryerinde suçtur bu suça çanak tutanlarda enaz katil kadar suçludur . Sonra dönücez ve adaletten bahsedicez yani tiyatro gibi . Bu Dünya hakikatleri ile örtüşmüyor . Hangi dinden olursa olsun , hangi ırktan olursa olsun , insan öldürmek , haksız yere insan öldürmek suçtur , bunun ötesi berisi yok . Akıllı insanlar adaleti ve adaletin tecellisini gütmeli , aksi şeytan tarafından güdülürsünüz ki sonunu siz daha iyi bilirsiniz .. Merhamet merhamet merhamet ... "
  • 123412341 sa önce
    Rusyayı Birgün Dost birgün Dusman ilan ediyorsunuz.Cizginiz belli değil
  • OsmanOsman1 sa önce
    Güzel demiş .... Yani adam demişki , herzamanki gibi boş boş konuşuyor , kim takar onun ne dediğine ? Zaten menfati varsa 30 dakika sonra tam tersini der .Artik onlarda anliyor , birakin kendi halinde konuşsun diyor ...
  • KarakediKarakedi1 sa önce
    Bre küstah çekil aradan biz Amerikayla vize sorunumuz çözdük
  • ..........1 sa önce
    Esedhizburkafir terörüstür bunlara destekverenlerde Rusya ve İran ayrıca pyddeaşpkk terör örgütlerine destek veren abdabrusya vb.
  • Ali AksaraylıAli Aksaraylı1 sa önce
    Hadi bunlara güven!
  • ikraikra1 sa önce
    Zehirova
  • MM1 sa önce
    Bizim Allah'tan baska dostumuz yok.
  • Ömer gencÖmer genc1 sa önce
    Gayet diplomatik açıklama olmuş.Şu an davidoglu mantığı ile Rusya ile kavga çıkarmaya gerek yok.Küstah başlık iyi olmadı yani...
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