Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Rusya'dan dünyayı korkutan hamle!

Rusya Hava Kuvvetleri Komutanı Viktor Bondarev, 2018 yılında 100'den fazla yeni uçak ve helikopterin Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri’nin hizmetine gireceğini söyledi.

23 Temmuz 2017 Pazar 13:12
Rusya'dan dünyayı korkutan hamle!

Moskova bölgesindeki Jukovski kentinde düzenlenen MAKS-2017 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bondarev "100'ün üzerinde yeni hava aracı ve hizmette olan araçların modernizasyonu ve kapsamlı onarımı söz konusu. Çok iyi bir şekilde yenileniyoruz" diye konuştu.

Rusya’da hazırlanan ve 2018-2025 dönemini kapsayan yeni devlet silahlanma programına değinen Bondarev, "Herkes, bugün dünyanın hava ve uzay unsurlarını geliştirme yolundan ilerlediğini çok iyi anlıyor. Bu alanda yeni teknoloji ve tasarımlar söz konusu. Sonuç olarak bu milli ekonomi ve sanayinin gelişimini de etkiliyor" ifadelerini kullandı.

Jukovski'de 18 Temmuz'da başlayan MAKS 2017 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı bugün sona eriyor.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 13:12
  1. rusya
  2. Hava Kuvvetleri
  3. Rus uçakları
  4. MAKS
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara'da gerginlik! Polis terörist sevicilere geçit vermedi
    1. Ankara'da gerginlik! Polis terörist..
    2. Bakan açıkladı! Yerli otomobil hangi..
    3. Darbeci subaylar lağım faresi gibi..
    4. Rusya'dan dünyayı korkutan hamle!
    5. Yaz meyvelerine dikkat! İşte gizli..
    6. 'İsrail'e gelmedim, Filistin'e geldim'
    7. Tamirhanede feci kaza
    8. Çocuğu tuhafiye dükkanına bırakıp..
    9. Aksa Hatibi: Arap liderlerin..
    10. Adamın kulağından çıkan canlıya..
    11. Aslanın tüm planını bozan meraklı..
    12. Kassam Tugayları: Uykusuz kalacaksınız!
    13. Pentagon açıkladı! ABD imparatorluğu..
    14. Büyükada Baskını'nda HDP'li isim..
    15. Yürüyerek geldiği hastanede öldü
    16. Mezarı açılınca gerçek ortaya çıktı
    17. Savcı Sayan'dan Koç Müzesi'ne müthiş..
    18. Galatasaray'da teknik direktörlük için..
    19. Amerika'da bebeğini öldürüp arka..
    20. Wiel için Swensea iddiası
    Çocuğu öğüren anne çıldırdı! Doktora saldırdı
    Çocuğu öğüren anne çıldırdı! Doktora saldırdı
    Şehitler hemen defnediliyor
    Şehitler hemen defnediliyor
    Almanya'nın küstah tehdidine tokat gibi cevap!
    Almanya'nın küstah tehdidine tokat gibi cevap!
    FETÖ operasyonlarında sıra onlara geldi
    FETÖ operasyonlarında sıra onlara geldi