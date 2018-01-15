Rusya’dan çok sert YPG açıklaması! ‘Ülkenin toprak bütünlüğüne zarar verebilir’

ABD'nin Suriye'de rejimi değiştirmek isteyen gruplara yardım ettiğini belirten Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu grupların bazı bölgeleri kontrol etmesinin ülkenin bölünmesine neden olabileceğini ifade etti.

Rus bakan, "ABD'nin Suriye'de ordu kurma çabaları ülkenin toprak bütünlüğüne zarar verebilir. ABD'den bu konuda detaylı açıklama bekliyoruz" ifadesiyle de ABD'nin dün açıkladığı 'terör birliği'ni hedef aldı.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, terör örgütü PKK öncülüğündeki 30 bin kişilik birliğin Türkiye ve Irak sınırlarıyla Fırat Nehri kıyısına konuşlandırılacağını dün açıklamıştı.

Lavrov, Türkiye’nin İdlib’deki gözlem noktalarını kurma konusunda hızını artırmasını umduğunu söyledi.