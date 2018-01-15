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Rusya’dan çok sert YPG açıklaması! ‘Ülkenin toprak bütünlüğüne zarar verebilir’

ABD'nin Suriye'de rejimi değiştirmek isteyen gruplara yardım ettiğini belirten Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "ABD'nin Suriye'de ordu kurma çabaları ülkenin toprak bütünlüğüne zarar verebilir. ABD'den bu konuda detaylı açıklama bekliyoruz" dedi.

15 Ocak 2018 Pazartesi 11:16
Rusya’dan çok sert YPG açıklaması! ‘Ülkenin toprak bütünlüğüne zarar verebilir’

ABD'nin Suriye'de rejimi değiştirmek isteyen gruplara yardım ettiğini belirten Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu grupların bazı bölgeleri kontrol etmesinin ülkenin bölünmesine neden olabileceğini ifade etti.

Rus bakan, "ABD'nin Suriye'de ordu kurma çabaları  ülkenin toprak bütünlüğüne zarar verebilir. ABD'den bu konuda detaylı açıklama bekliyoruz" ifadesiyle de ABD'nin dün açıkladığı 'terör birliği'ni hedef aldı.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, terör örgütü PKK öncülüğündeki 30 bin kişilik birliğin Türkiye ve Irak sınırlarıyla Fırat Nehri kıyısına konuşlandırılacağını dün açıklamıştı.

Lavrov, Türkiye’nin İdlib’deki gözlem noktalarını kurma konusunda hızını artırmasını umduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 11:16
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • MertMert23 dk önce
    Adam biz ypg ye sdg ye karsiyiz diyemiyor abd yonetiminde olmasina karsiyiz diyor. Pekala abd ile ortak da idare edebiliriz manasina da gelir bu aciklama o bakimdan sert aciklama demek eger rus isek mana kazanir turk oldugumuza gore aciklama muglak ve tehlikelidir.
  • serhatserhat32 dk önce
    abd rusyayı ve avrupayı yok edecek......... dünya petrol yatakları enerji yataklarının üzerine yatmaya çalışan birabd var...........
  • serhatserhat42 dk önce
    abd rusyayı yok etmek istiyor aynı zamanda avrupayı da.......... tüm zenginlikleri kendine ve israile istiyor.............
  • Güney DoğuluGüney Doğulu44 dk önce
    Önce PKK - FETÖ - DEAŞ terör örgütlerini organize et sonra PYD - YPG - . terör örgütlerini.KATİL AMERİKA ORTADOĞUDAN DEFOL. Teröridtletinide al defol.
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