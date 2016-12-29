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Rusya'dan Charlie Hebdo tepkisi

Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı Federasyon Konseyi Enformasyon Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Fransız hiciv dergisi Charlie Hebdo'nun Tu-154 faciasıyla ilgili karikatürünün 'mide bulandırıcı' olduğunu söyledi.

Rusya'dan Charlie Hebdo tepkisi
Eklenme: 29 Aralık 2016, 16:40
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Twitter hesabından açıklama yapan Puşkov "Charlie Hebdo'nun ifade özgürlüğü ile hiçbir alakası yok. Pislikle dolu bir çukur gibi. Tek bir şey hissettiriyor: Mide bulantısı" ifadelerini kullandı

Basın özgürlüğüyle ilgisi yok

Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov da konuyla ilgili "Charlie Hebdo bir kez daha kendi üzerinden Batı'nın demorasi ve basın özgürlüğü anlayışını gösterdi. Dergi Tu-154 faciası ve Türkiye'nin Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesiyle ilgili karikatür yayınladı. Daha önce de söylemiştim, yine söylüyorum. Derginin yayın politikası etik dışı ve insanlık dışı, ahlaksız. Bunun basın özgürlüğüyle ne doğrudan ne de dolaylı olarak ilgisi var" yorumunu yaptı.

Charlie Hebdo'da yer verilen karikatürde, düşen uçakta bulunan Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu solistinin "a-a-a-a" sesi çıkardığı resmedilmiş ve "Kızıl Ordu Korosu'nun repertuvarı genişliyor" ifadesine yer verilmişti.

Bu aşırıcılık

Duma Başkan Yardımcısı İrina Yarovaya da, karikatürün ahlak ve yasa dışı olduğunu belirterek "Bu aşırıcılık, sanatla da gazetecilikle de alakası yok" dedi. Karadeniz'e düşen Rusya Savunma Bakanlığı'na ait Tu-154 yolcu uçağında Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu'nun 64 üyesi bulunuyordu. Kazada 92 kişi hayatını kaybetmişti.

 
EtiketlerRusyacharlie hebdokızıl orduDünya Haberleri
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