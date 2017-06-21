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Rusya'dan cevap gecikmedi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ABD'nin, Suriye'de rejime destek veren İran yapımı insansız hava aracını düşürmesi üzerine açıklama yaptı.

21 Haziran 2017 Çarşamba 11:54
Rusya'dan cevap gecikmedi

Geçtiğimiz gün ABD, Suriye'de rejime desten veren İran yapımı insansız hava aracını düşürmesinin ardından konuyla ilgili Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan açıklama geldi.  

"BÖLGE ARTIK DAR GELMEYE BAŞLADI"

Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile görüşmesinin ardından yaptığı basın toplantısında konuyla ilgili konuşan Lavrov, "Bölgede gerçekten kara da, hava da dar gelmeye başladı" şeklinde konuştu.   

Suriye'ye özel önem verdiklerini belirten Lavrov, "Bu krizin, DAEŞ, El Nusra (Fetih el Şam) ve diğer terörist oluşumlarla uzlaşmaz mücadelenin yanında uluslararası toplumun aktif desteğinde kapsamlı ulusal diyalog yardımıyla çözülmesi gerektiği yönünde ortak anlayışa sahibiz" diye konuştu. 

DÜN İNSANSIZ HAVA ARACI DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

ABD geçtiğimiz gün Suriye'nin güneyindeki El Tanf bölgesinde ABD destekli güçlere tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Esed rejimi yanlısı İran yapımı insansız hava aracını düşürmüştü. 

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 11:54
  1. ABD
  2. RUSYA
  3. SURİYE
  4. Sergey Lavrov
  5. DEAŞ
  • Hepkahraman TürkmilletiHepkahraman Türkmilleti2 sa önce
    SURİYEDEKİ terörüsler.{1=Rusya 2=ABD 3=Almanya 4=İngiltere 5=Fransa 6=İran 7=Çin 8=Avusturalya 9=Diyer kefere #pyd(ypgpkk) #deaş #haştı şabi #Esed(rejim) #hibukafir #şebihalar}=syon.şüpheli Ne olduğu belirsiz nusra..
  • Hepkahraman TürkmilletiHepkahraman Türkmilleti2 sa önce
    SURİYEDEKİ terörüsler.{1=Rusya 2=ABD 3=Almanya 4=İngiltere 5=Fransa 6=İran 7=Çin 8=Avusturalya 9=Diyer kefere #pyd(ypgpkk) #deaş #haştı şabi #Esed(rejim) #hibukafir #şebihalar}=syon.şüpheli Ne olduğu belirsiz nusra..
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