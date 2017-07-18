Rusya'dan çarpıcı iddia: ABD Türkiye'ye bir öneri sunacak!

Rus siyasetçi Starikov, ABD'nin başta gaz sektörü olmak üzere Rusya'ya ve Türkiye'ye baskı yapmayı sürdüreceğini kaydetti.

"ABD, RUSYA'NIN İŞBİRLİĞİ YAPMAYA ÇALIŞTIĞI TÜM AKTÖRLERE BASKI YAPACAK"

Starikov, konuyla ilgili "Washington, daha önce Moskova'ya birçok kez baskı uyguladı. Bu baskının nedenlerinden biri, ABD'nin Avrupa'ya yaptığı sıvılaştırılmış gaz sevkiyatı. Bu, ABD'nin Rusya'nın Avrupa'ya gaz sevk etmek için işbirliği yapmaya çalıştığı tüm aktörlere baskı uygulayacağı anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

"ABD TÜRKİYE'YE BİR ÖNERİ SUNACAK"

Starikov sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD'nin Türk Akımı yüzünden Türkiye'ye baskı yapacağını anlamınızı istiyorum. Washington, projenin sürüncemede bırakılması ya da askıya alınması için Türkiye'ye bir öneri sunacaktır. Kuzey Akım 2'de de aynı durum yaşanacak. Dünya şu anda boru hatları jeopolitiği olarak adlandırılabilecek bir dönemden geçiyor."

​Botaş Genel Müdürü Burhan Özcan, Türk Akımı'nın Türkiye kısmının finansmanıyla ilgili olarak Rus enerji şirketi Gazprom ile anlaşma sağladıklarını açıklamış, Türk Akımı boru hattının Türkiye'ye çıkışının büyük ihtimalle Trakya'da Kıyıköy'e olacağını belirtmişti.