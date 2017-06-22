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Rusya’dan Büyükelçi suikastına ilişkin açıklama: Soruşturma ile ilgili…

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ancak şu anda detaylar hakkında konuşmak için erken olduğunu belirtti.

22 Haziran 2017 Perşembe 13:14
Rusya’dan Büyükelçi suikastına ilişkin açıklama: Soruşturma ile ilgili…

Moskova'da düzenlediği basın toplantısında soruşturma süreci hakkında açıklama yapan Zaharova, "Suikastın soruşturması, Türk makamları tarafından Rus yetkililerle yakın işbirliği içinde yürütülüyor. Karlov'un katili Mevlüt Altıntaş'ın iş arkadaşları da dahil olmak üzere suikastla bağlantılı olduğundan şüphelenilen birkaç kişi gözaltına alındı" dedi.

​'RUS DIŞİŞLERİ VE BÜYÜKELÇİLİĞİ SORUŞTURMAYI KONTROL ALTINDA TUTUYOR'

Anlaşılır sebeplerden ötürü soruşturmanın gidişatı ve detayları hakkında konuşmak için erken olduğunu da kaydeden Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanlığı ile Rusya Büyükelçiliği'nin soruşturmanın gidişatını sürekli olarak kontrol altında tuttuğunu vurguladı.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 13:14
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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