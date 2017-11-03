Rusya'dan 'BM raporu yeniden değerlendirilsin' isteği

Birleşmiş Milletler (BM) ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) tarafından oluşturulan ortak soruşturma misyonunun (JIM) görev süresinin uzatılmasını talep eden ABD'nin hazırladığı tasarıyı 24 Ekim'de veto eden Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) kendi hazırladığı tasarıyı sundu.

Rusya'nın tasarısında, "BM misyonu görev süresinin 6 ay daha uzatılması", "misyonun gerekli metotlarla geniş çaplı bir soruşturma yapmak için Han Şeyhun'a en kısa sürede bir ekip göndermesi", "Han Şeyhun'da kullanıldığı iddia edilen sarin gazının Şayrat hava üssünde saklandığın kanıtlanması için Şayrat'a derhal başka bir ekip gönderilmesi" ve JIM'in Esed rejiminin 4 Nisan'da Han Şeyhun'da kimyasal silah kullandığını ortaya koyan raporun sonuçlarının "toplanan kanıtlarla yeniden değerlendirilmesi" taleplerine yer verildi.

ABD de BMGK'ya bir tasarı sundu

ABD de Rusya'nın tasarısına karşı BMGK'ya yeni bir tasarı daha iletti. Bu tasarıda ise JIM'in görev süresinin iki yıl uzatılması talebinde bulunuldu.

BM misyonu, 26 Ekim'de BMGK'ya sunduğu raporunda Han Şeyhun'da yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kimyasal silah saldırısının Suriye rejimi tarafından gerçekleştirildiğini ve saldırıda sarin gazı kullanıldığını açıklamıştı.