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Rusya'dan bir 'İran' açıklaması daha! Kabul edilemez...

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İran'ın içişlerine yabancı bir müdahalenin kabul edilemez olduğunu açıkladı.

01 Ocak 2018 Pazartesi 18:56
Rusya'dan bir 'İran' açıklaması daha! Kabul edilemez...

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İran'da 5. gününe giren protestoların ülkenin iç meselesi olduğu belirtildi.

Olayların şiddet ve kan dökme yoluyla tırmanmamasını umduklarını kaydeden bakanlık, "Ülkedeki durumu istikrarsızlaştırılabilecek dış müdahaleler (İran'ın içişlerine) kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

İran'da geçen perşembe birçok kentte hayat pahalılığı ile başlayan ancak giderek rejim karşıtı bir nitelik kazanan eylemlerde 12 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

Dün çoğunluğu başkent Tahran'da olmak üzere yüzlerce kişi de gözaltına alınmıştı.

Ülkede Telgram ve Instagram gibi sosyal medya uygulamaları da geçici olarak erişime engellenmişti.

Haber Tarihi: 01 Ocak 2018 Pazartesi 18:56
  1. Rusya
  2. iran
  • Bdr.Bdr.4 dk önce
    Yılbaşından önce Türkiyeye seyahat uyarısı yapıyordunuz ne oldu şimdi .Bizim kibar feyzolar da çıkıp bir seyahat uyarısı yapmıyor gerçek sıkıntı varken hemde
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