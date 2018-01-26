Rusya'dan bir açıklama daha

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Soçi’de düzenlenecek Ulusal Diyalog Kongresi’ne ilişkin, "Suriye'deki siyasi uzlaşmaya ulaşmak, son derece detaylı bir süreç. Bu yüzden Ulusal Diyalog Kongresi ile Suriye’deki siyasi çözümün sonuçlandırılacağını beklemek doğru değil.” dedi.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ulusal Diyalog Kongresi’ne yönelik yapılan çalışmaların karmaşık ve zor bir süreç olduğuna işaret etti.

Kongrenin düzenlenmesine yönelik atılan adımların, Suriye'deki siyasi uzlaşmaya doğru somut bir ilerleme olduğunu vurgulayan Peskov, “Ancak Suriye'deki siyasi uzlaşmaya ulaşmak, son derece detaylı bir süreç. Bu yüzden kongreyle Suriye’deki siyasi çözümün sonuçlandırılacağını beklemek doğru değil.” diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Soçi’de 30 Ocak’ta düzenlenmesi beklenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi için yaklaşık bin 600 kişiye davetiye gönderildiğini açıklamıştı.

Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentiev de daha önce yaptığı açıklamada, ağırlıklı olarak Suriye anayasasının istişare edileceği kongrede tüm taraflara söz hakkının tanınacağını söylemişti.