Rusya'dan Beyaz Saray'a kimyasal silah tepkisi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Beyaz Saray'ın "Beşşar Esed rejiminin Suriye'de yeni bir kimyasal silah saldırısı hazırlığı yaptığı" yönündeki açıklamasını, "teröristlere provokasyon daveti" olarak gördüklerini bildirdi.



Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'ın Suriye'de yeni bir kimyasal silah saldırısı hazırlığı olduğuna ilişkin açıklamasına tepki gösterildi.

Açıklamada, "Kitle imha silahlarına ilişkin yeni imaları, Suriye'de faaliyet gösteren teröristlere, aşırıcılara ve silahlı muhaliflere sonunda Esed'in cezalandırılacağı bir provokasyon düzenleme daveti olarak görüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Benzer "senaryoların" daha önce Irak ve Libya gibi ülkelerde uygulandığı ileri sürülen açıklamada, ABD'nin geçmiş hatalarından ders çıkarmadığı savunuldu.

Açıklamada, Washington'a evrensel hukuk kurallarını ihlal edecek eylemlerden uzak durma ve Suriye'de terörle mücadeleye odaklanma çağrısında bulunuldu.

ABD yönetimi, Beşşar Esed rejiminin Suriye'de kitlesel sivil ölümlerine neden olabilecek yeni bir kimyasal saldırı hazırlığında olduğunu iddia ederek böyle bir saldırı durumunda rejimin "ağır bir bedel ödeyeceğini" duyurmuştu.

Kaynak: AA