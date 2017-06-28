Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Rusya'dan Beyaz Saray'a kimyasal silah tepkisi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Beyaz Saray'ın "Esed rejiminin Suriye'de yeni bir kimyasal silah saldırısı hazırlığı yaptığı" açıklamasını, "teröristlere provokasyon daveti" olarak gördüklerini bildirdi.

28 Haziran 2017 Çarşamba 16:34
Rusya'dan Beyaz Saray'a kimyasal silah tepkisi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Beyaz Saray'ın "Beşşar Esed rejiminin Suriye'de yeni bir kimyasal silah saldırısı hazırlığı yaptığı" yönündeki açıklamasını, "teröristlere provokasyon daveti" olarak gördüklerini bildirdi.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'ın Suriye'de yeni bir kimyasal silah saldırısı hazırlığı olduğuna ilişkin açıklamasına tepki gösterildi.

Açıklamada, "Kitle imha silahlarına ilişkin yeni imaları, Suriye'de faaliyet gösteren teröristlere, aşırıcılara ve silahlı muhaliflere sonunda Esed'in cezalandırılacağı bir provokasyon düzenleme daveti olarak görüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"ABD geçmiş hatalarından ders çıkarmıyor"

Benzer "senaryoların" daha önce Irak ve Libya gibi ülkelerde uygulandığı ileri sürülen açıklamada, ABD'nin geçmiş hatalarından ders çıkarmadığı savunuldu.

Açıklamada, Washington'a evrensel hukuk kurallarını ihlal edecek eylemlerden uzak durma ve Suriye'de terörle mücadeleye odaklanma çağrısında bulunuldu.

ABD yönetimi, Beşşar Esed rejiminin Suriye'de kitlesel sivil ölümlerine neden olabilecek yeni bir kimyasal saldırı hazırlığında olduğunu iddia ederek böyle bir saldırı durumunda rejimin "ağır bir bedel ödeyeceğini" duyurmuştu.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 16:34
  1. ABD
  2. Irak
  3. Suriye
  4. Saray
  5. Rusya
  6. Dışişleri Bakanlığı
  7. Libya
  8. Washington
  9. Beyaz Saray
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kağızman’da silahlı kavga: 2 yaralı
    1. Kağızman’da silahlı kavga: 2 yaralı
    2. Devrim Muhafızları'ndan Ruhani'ye..
    3. Fenerbahçe'den Emre Mor hamlesi!
    4. Tatvan’da “Şehit Anıtı” açıldı
    5. Destici'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: Dış..
    6. Şahinbey Belediyesi'nin parkları doldu..
    7. Çanakkale’de bayram sonrası araç..
    8. Mardin’de ağaçlık alanda yangın
    9. Rusya'dan Beyaz Saray'a kimyasal silah..
    10. Otomobil istinat duvarından uçtu: 2..
    11. İran'dan ABD'ye: Ateşle oynama!
    12. Tesla'yla kapışmak isteyen Porsche..
    13. Bastonun içine gizleyip getirdi,..
    14. Siirt’te silah ve mühimmat ele geçirildi
    15. Suriyeli kardeşlerin motosiklet..
    16. Eyüp’te haşere ile mücadele devam ediyor
    17. Ukrayna'dan siber saldırı açıklaması
    18. Düzce’de binlerce uyuşturucu hap ele..
    19. Motosiklete 6 kişi bindiren sürücüye..
    20. Batman’da traktör devrildi: 1 ölü, 1..
    Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
    Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Şamil Tayyar açıkladı: Yeni sürprizler kapıda
    Şamil Tayyar açıkladı: Yeni sürprizler kapıda
    Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi
    Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi