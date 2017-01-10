Rusya'dan Barack Obama'ya olay gönderme

ABD istihbaratının hazırladığı rapor hakkında Facebook’tan bir paylaşımda bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Rus hackerlar ABD'de bir şeyleri bozduysa, iki şeyi bozmuştur: (ABD Başkanı Barack) Obama'nın beyni ve elbette Rus hackerlarla ilgili raporun kendisi" ifadelerini kullandı.
Rusya’nın ABD’deki başkanlık seçimlerine müdahale ettiğine dair istihbarat servisleri tarafından hazırlanan detaylı rapor, gizliliğinin kaldırılmasının ardından cuma günü açıklanmıştı. Raporda, "Rusya’nın devlet tarafından yönetilen propaganda makinesi (ülke içindeki medya araçları, RT ve Sputnik gibi küresel dinleyiciyi hedef alan yayınları ve yarı-resmi troll ağı) Kremlin’in mesajlarını Ruslara ve uluslararası dinleyicilere ileten platformlar olarak bu etkileme ağına katkıda bulundu" ifadelerine yer verilmişti.
Sputnik