Rusya’dan Kanada’nın yaptırımlarına karşılık geldi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ottawa’nın 30 Rus vatandaşını yaptırım listesine almasına karşılık çok sayıda Kanada vatandaşının Rusya’ya girişinin yasaklanmasına yönelik karar aldıklarını ifade etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Zaharova, Ottawa’nın bu adımına aynı şekilde karşılık verdiklerini ifade etti.

Rus Dışişleri’nden yapılan açıklamaya göre, Zaharova “Karşılıklılık ilkesinden yola çıkarak çok sayıda Kanada vatandaşının Rusya’ya girişini yasaklama kararı aldık” ifadelerini kullandı.

‘ÇOK UZUN BİR LİSTE’

Açıklamada, kaç kişiye yaptırım uygulandığı belirtilmedi, ancak listenin onlarca kişinin yer aldığı uzun bir liste olduğu şu ifadelerle vurgulandı:

“Listede yer alan isimler sistematik biçimde ikili ilişkileri bozmakla uğraşan Rusofobik Kanadalılar.”

ABD'nin 14 Aralık 2012'de kabul ettiği Magnitskiy Yasası, insan hakları ihlaline karıştığı iddia edilen Rus vatandaşlarına yönelik vize yaptırımlarını öngörüyor.

Kanada’nın yaptırım listesine aldığı isimler arasında Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, eski Rusya İçişleri Bakan Yardımcısı Aleksey Aniçin, iş adamı Dmitriy Klyuyev gibi isimler yer alıyor. Listede yer alan isimlerin 2008 yılında Sergey Magnitskiy tarafından ortaya çıkarılan vergi dolandırıcılığı gibi yolsuzluklara karıştığı iddia ediliyor.