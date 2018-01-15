Rusya'dan Amerika'ya "YPG ordusu" tepkisi!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin, Suriye'nin İdlib kentinde yer alan gerilimi azaltma bölgesi çevresinde gözlem noktaları oluşturmayı bir an önce tamamlamasını umduklarını kaydetti.

"Suriye'de ilerleme gördük" diyen Lavrov, şu andaysa Türkiye ve İran'la birlikte Suriyeli tarafları bir araya getirecek ulusal bir kongre için hazırlandıklarını anımsattı. Lavrov ayrıca, bu ulusal diyalog sürecinin Cenevre'deki barış sürecine de yardımcı olacağını umduğunu söyledi.

Türkiye, İran ve Rusya arasında varılan anlaşma uyarınca, Türk askerleri İdlib'de gözlemci statüsünde bulunuyor.

ABD'YE SUÇLAMA

Lavrov, Suriye konusunda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yanı sıra ABD hakkında da konuştu. Lavrov, "ABD Suriye'de rejim değişikliği isteyenlere yardım ediyor" dedi.