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Rusya’dan Afrin yorumu… Açıklamalar peş peşe geliyor!

Rusya Dışişleri Bakanlığı, rejim güçlerinin bulunmadığı Afrin'de gerilimin ABD tarafından tırmandırıldığını öne sürdü. ABD Dışişleri Bakanlığı ise, Doğu Guta ve İdlib dahil olmak üzere Suriye'de rejim ve Rusya'nın hava saldırılarından aşırı derecede kaygı duyduğunu açıkladı.

08 Şubat 2018 Perşembe 21:46
Rusya’dan Afrin yorumu… Açıklamalar peş peşe geliyor!

Rus Dışişleri, Afrin'deki duruma ilişkin bir açıklama yayınladı.

Sputnik'in haberine göre Bakanlığın açıklamasında, "Halihazırda Suriye hükümet güçlerinin bulunmadığı Afrin'de gerilim, Washington'un Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması konusunda verdiği güvencelere rağmen ABD'nin 'vekillerine' destek amacıyla gerçekleştirdiği eylemler vasıtasıyla tırmandırılıyor" dendi.

'BM'NİN ENDİŞELERİNİ PAYLAŞIYORUZ'

BM'nin Afrin, Haseke, Rakka, İdlib ve Doğu Guta gibi bölgelerdeki insani duruma ilişkin açıklamasını ve insani yardım sevkiyatıyla yaralı ve hastaların tahliyesi için çatışmaların bir ay süreyle durdurulması yönündeki çağrısını da anımsatan bakanlık, Rusya'nın bu endişeleri paylaştığının altını çizdi.

ABD'DEN İDLİB VE GUTA AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Doğu Guta ve İdlib dahil olmak üzere Suriye'de rejim ve Rusya'nın hava saldırılarından aşırı derecede kaygı duyduğunu açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in, yazılı açıklamasında "ABD, İdlib, Doğu Guta ve Suriye'nin diğer bölgelerinde şiddetin artmasından, rejim ve Rusya hava saldırılarından aşırı derecede kaygı duymaktadır." ifadesine yer verildi.

SALDIRILAR SONA ERMELİ

Son 48 saatte rejimin kimyasal silah kullandığına yönelik haberler aldıklarını belirten Sözcü Nauert, saldırıların sona ermesi gerektiğini kaydetti.

BM'nin, Doğu Guta'ya insani yardımların ulaşması için şiddet olaylarına ara verilmesi ve sağlık gerekçeleriyle 700 sivilin dışarı çıkarılması çağrısını desteklediklerini belirten Nauert, Rusya'nın Şam üzerindeki etkisini kullanması gerektiğini bildirdi.

Rus Dışişleri, Astana sürecinin garantörleri olan Rusya, Türkiye ve İran'ında çalışmalarının da bu doğrultuda olduğunu vurguladı.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 21:46
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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