Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Rusya'dan "Afrin" açıklaması! Amerika'nın planı....

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her an girebiliriz' dediği Afrin hakkında açıklamalarda bulundu.

15 Ocak 2018 Pazartesi 15:50
Rusya'dan "Afrin" açıklaması! Amerika'nın planı....

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova’da düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin operasyon için gün saydığı Afrin hakkında açıklamalarda bulundu.

"ABD'NİN KARARI AFRİN'DEKİ DURUMUN YATIŞMASINA YARDIM ETMEYECEK"

"ABD'nin sınır koruma güçleri planı Türkiye'nin olumsuz tepki vermesine yol açtı" ifadelerini kullanan Lavrov, şöyle devam etti: "Bizim için ise bu plan, Suriye'nin toprak bütünlüğü bakımından ciddi sorunlar doğuruyor. Fakat burada Kürtler ve Türkiye arasındaki ilişkiler bakımından da sorun var. Bu yeni plan, bu yeni tek taraflı ültimatom Afrin'deki durumun yatışmasına yardım etmeyecek."

ATEŞKES SAĞLANMASINI UMUYORUZ

Lavrov, Afrin'de ateşkes sağlanmasını umduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 15:50
  1. rusya
  2. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avusturya'da Müslümanlar korku içinde
    1. Avusturya'da Müslümanlar korku içinde
    2. Katar Emiri ile görüştü! Dikkat çeken..
    3. Mete Yarar'dan dikkat çeken..
    4. Taliban'dan Türkiye açıklaması
    5. ABD'nin en seçkin birliği Afrin'de
    6. Sınırda sıcak gelişme! Füzeler oraya..
    7. ''Küstah bir anlaşma yapıyorlar''
    8. Valilikten son dakika açıklaması:..
    9. ''ABD desteklemezse 3 günde kent düşer''
    10. İsmail Kahraman davayı açtı
    11. Ünlü şarkıcı aldığı acı haberle yıkıldı
    12. Müslümanlara soykırım yapıyorlar
    13. Protestolar 'zam' getirdi...
    14. İdlib'de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor
    15. Ünlü iş adamının cesedi bulundu
    16. BM yardımlarını sattıkları ortaya çıktı
    17. TRT Genel Müdürü duyurdu: Geri dönüyor
    18. Reuters duyurdu, Rusya Türk Akımı'na..
    19. HAMAS yetkilisine suikast!
    20. Titiev'in ailesi Çeçenistan'dan kaçtı
    Erdoğan'ın konuştuğu kürsü önünde dikkati çeken cihaz
    Erdoğan'ın konuştuğu kürsü önünde dikkati çeken cihaz
    "Vurun aslanlarım vurun, namus günüdür!"
    "Vurun aslanlarım vurun, namus günüdür!"
    'Şer' ittifakına kötü haber! AK Parti ve MHP ezdi geçti
    'Şer' ittifakına kötü haber! AK Parti ve MHP ezdi geçti
    Gülsüm annenin 'Umut'undan kötü haber
    Gülsüm annenin 'Umut'undan kötü haber
    İsrail ile Hindistan el ele verdi
    İsrail ile Hindistan el ele verdi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
    CHP'li Kaftancıoğlu'nun rezalet tweetleri
    CHP'li Kaftancıoğlu'nun rezalet tweetleri
    SONAR'dan akıllara zarar seçim anketi
    SONAR'dan akıllara zarar seçim anketi