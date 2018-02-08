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Rusya'dan Afrin açıklaması: ABD...

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Oleg Sıromolotov, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte harekat yürüttüğü Afrin’deki durumun ABD’nin eylemleriyle alevlendirildiğini ve buradaki durumun bölgedeki istikrarsızlığı daha da arttırabileceğini söyledi.

08 Şubat 2018 Perşembe 12:04
Rusya'dan Afrin açıklaması: ABD...

Sputnik’e konuşan Sıromolotov, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile beraber Zeytin Dalı Harekatı’nı başlattığı Afrin’le ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

Üzülerek belirtmeliyiz ki Suriye’de bir başka gerilim noktası daha da büyüyor. ABD ile Türkiye’nin bölgedeki çıkarları giderek daha da farklılaşıyor. Aslında NATO müttefiki olan bu iki ülke, barikatın farklı taraflarında. Ankara, Türk ordusunun Afrin’deki eylemlerinin Suriye’deki siyasi sürece yönelik faaliyetleri ile çelişmediği ve bu yönde hareket etmeye devam edeceği yönünde bize güvence verdi."

'BÖLGEDEKİ İSTİKRARSIZLIK ARTABİLİR'

Sıromolotov, açıklamalarına şöyle devam etti:

Bu arada başka şeylerin yanı sıra, ABD de eylemleriyle Afrin’deki durumu alevlendiriyor. Bu durum bölgedeki istikrarsızlığı daha da arttırabilir.

‘ABD İLE TERÖRLE MÜCADELEDE YENİ TEMASLAR OLMASI PLANLANIYOR’

Sıromolotov, Rusya ile ABD istihbarat servisleri arasında terörle mücadele alanında yeni temasların kurulmasının planlandığını ifade etti.

Sıromolotov, “Tüm zorlu koşullara rağmen, terörle mücadele ve güvenlikle ilgili konuların konuşulduğu ikili görüşmeler gerçekleştiriliyor. İki ülkenin istihbarat başkanlarının bu yıl gerçekleştirdiği görüşmeler de bunun bir örneği. Yeni görüşmeler planlanıyor ve bunun üzerinde çalışılmaya devam ediliyor” dedi.

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SRV) Direktörü Sergey Narışkin, Rusya Federal Güvenlik Serbisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov, Rusya Genelkurmay Başkanlığı yetkilisi Albay İgor Korobov, Washington’ı ziyaret etmişti.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 12:04
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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