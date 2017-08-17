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Rusya'dan açıklama: Türkiye, Rusya ve İran...

Rusya Dışişleri Bakanlığı temsilcisi Mariya Zaharova, Rusya, Türkiye ve İran'dan uzmanların İdlib'de çatışmasızlık bölgesinin oluşturulması üzerinde çalıştığını belirtti.

17 Ağustos 2017 Perşembe 16:56
Rusya'dan açıklama: Türkiye, Rusya ve İran...

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakanlığı temsilcisi Mariya Zaharova, ''Astana üçlüsü uzmanları İdlib'de çatışmasızlık bölgesinin oluşturulması üzerinde çalışıyor'' dedi.

Zaharova, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ''4 Mayıs Memorandumu ile Amman ve Kahire'de varılan uzlaşmalar çerçevesinde Rusya'nın askeri polis birliklerinin çatışmasızlık bölgelerinin sınırlarında yerleştirilmesi dahil olmak üzere atılan somut adımlar insani yardımın sağlanmasının iyileşmesini ve Suriye toplumunda güven köprülerinin kurulmasını sağlayacak'' dedi.

Bilindiği üzere Rusya, İran ve Türkiye'nin heyetleri Mayıs ayında Astana'da düzenlenen görüşmelerde Suriye'de 4 çatışmasızlık bölgesinin oluşturulması konusunda uzlaşmıştı.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 16:56
  1. astana
  2. türkiye rusya iran
  3. suriye
  • muhomuho22 dk önce
    Du bakalım nolcek
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